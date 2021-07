Británie navzdory rostoucímu počtu nakažených plánuje rušit covidová opatření. Nárůst hlásí i Španělsko

Londýn/Madrid Britský premiér Boris Johnson i přes narůstající počet nakažených potvrdil, že se od 19. července v Anglii zruší zbývající koronavirová omezení. Obyvatelé se tak například budou moci rozhodnout, zda budou na veřejnosti nosit roušky a dodržovat rozestupy, informují tiskové agentury.

Angličané se měli původně z dalších svobod těšit už 21. června, kvůli epidemické situaci však vláda uvolnění o čtyři týdny odložila.



„Chtěli jsme trochu více času, abychom měli důkazy, že naše vakcíny pomohly přerušit souvislost mezi nakaženými a zemřelými,“ uvedl Johnson. „Je čím dál tím jasnější, že tyto vakcíny jsou opravdu úspěšné, vzhledem k tomu, že většina hospitalizovaných není očkovaná,“ dodal premiér.

Konečné rozhodnutí ohledně uvolnění od třetího červencového týdne Johnsonův kabinet oznámí 12. července. Zrušení či změnu dalších opatření, včetně těch týkajících se vzdělávání nebo cestování, oznámí vláda tento týden.

Podle představeného plánu přestanou být od 19. července povinné roušky. Vláda, která představuje pravidla pouze pro Anglii, nikoliv Skotsko, Wales a Severní Irsko, bude jejich nošení v některých případech už jen doporučovat. Zrušeny budou také restrikce na počet lidí, kteří se mohou setkat, a limity na kapacity v restauracích a dalších podnicích. Otevřou se noční kluby a neomezené množství lidí bude moci navštívit koncerty či sportovní utkání.

„Upustíme od právních restrikcí a lidem dovolíme učinit vlastní informované rozhodnutí, jak se s virem vypořádat,“ řekl Johnson.

Británie zaznamenala dalších 27 334 případů nákazy novým koronavirem, což podle agentury Reuters znamená za posledních sedm dní 53procentní nárůst proti předchozímu týdnu. S covidem-19 zemřelo dalších devět lidí.

Ve zhruba sedmašedesátimilionové Británii obdrželo nejméně první dávku očkování přes 45 milionů lidí, plně očkovaných je více než 33 milionů lidí.

Johnson upozornil, že zatímco nyní je podle něj nejlepší čas restrikce ukončit, lidé by se stále měli mít na pozoru. Opatření pro boj s šířením nákazy navíc může vláda znovu zavést, pokud to bude potřeba. Lidé by se hlavně neměli pouštět do přílišného veselí a oslav, dodal premiér s tím, že je země „stále daleko od chvíle, kdy se s tímto virem vypořádá“.

Plán představený vládním kabinetem si vysloužil i kritiku, například od lídra opozičních labouristů Keira Starmera. Podle něj by měla zůstat některá pravidla v platnosti, například nošení roušek ve veřejné dopravě.

„Jednoduše zahodit veškerou ochranu, když je míra infekce na vzestupu, je lehkovážné,“ uvedl Starmer.

Nárůst nakažených hlásí rovněž Španělsko

Španělsko zaznamenalo výrazný nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo dalších 32 600 případů za poslední tři dny, minulé pondělí to byla zhruba třetina. Výskyt nákazy je silný hlavně mezi mladšími lidmi, informovala agentura AFP. Některé španělské regiony zvažují zpřísnění hygienických a pandemických opatření, například omezení nočního života.



„Průměrný věk nakažených se pohybuje kolem 30 až 35 let, a to nezávisle na variantě (koronaviru),“ uvedl hlavní vládní epidemiolog Fernando Simón. Od pátku se počet nových případů nákazy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel zvýšil o třetinu na 204. Mezi lidmi ve věku 20 až 29 let ale činí zhruba 640.

Důvodů většího výskytu nákazy mezi mladšími lidmi je více. Proočkovanost této části společnosti je nižší než u seniorů, protože španělské úřady striktně dodržovaly dělení podle věku při podávání vakcíny proti covidu-19. Podle Simóna ale v posledních týdnech polevilo dodržování základních hygienických pravidel, například nošení roušek, a to hlavně na akcích, kterých se účastní převážně mladí lidé. Podle něj tyto akce přispěly k šíření infekce. V posledních dvou týdnech španělské úřady odhalily vysoký počet nakažených mezi studenty, kteří se účastnili oslav konce školního roku na Mallorce.

Na rozdíl od Británie či Portugalska ve Španělsku není dominantní variantou koronaviru mutace delta. Růst počtu nakažených se také neprojevil na počtu hospitalizovaných a vážných případů. V pondělí bylo oznámeno 23 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 za poslední tři dny. Ve srovnání s předchozími dny se číslo příliš nezměnilo.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci Andalusie a Katalánsko zvažují obnovení některých opatření. Na konci června byla například zrušena povinnost nosit venku roušky. Autonomní oblast Navarra už rozhodla, že zkrátí otevírací dobu restaurací a barů, jež budou smět fungovat do 01:00.

Od začátku epidemie bylo ve Španělsku potvrzeno 3,9 milionu případů koronaviru. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo zhruba 81 000 lidí.