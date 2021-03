Británie nechce mixovat při druhém očkování druhy vakcín. Očkovací program ale může zpomalit

Londýn Britská vláda věří, že zajistí dostatek vakcín, aby se při aplikaci druhé dávky nemusely používat jiné druhy očkovací látky než při první. Oznámil to ministr kultury Oliver Dowden v reakci na obavy ze zpomalování zásobování vakcínami.

Vláda nedávno upozornila, že se očkovací program může zpomalit, protože váznou dodávky vakcín vyrobených v indickém ústavu Serum. Omezením exportu pohrozila také Evropská unie a má se to týkat zemní s vyšší proočkovaností, k nimž Británie patří.



„Víme, že musíme dorovnat druhé očkování a věříme, že budeme moci vakcíny obstarat a že nebude nutné očkovací látky míchat,“ řekl ministr.

Počítá s tím, že zásilka vakcín firmy Moderna do Británie dorazí v dubnu.

K dotazu týkajícímu se informace, již zveřejnil The Sunday Times o britské nabídce 3,7 milionu dávek Irsku, Dowden řekl, že Británie žádné nadbytečné vakcíny nemá. Pokud by je měla, rozhodla by o tom, komu je poskytne.