Farage bude mít ve volbách jediného rivala. Postaví se mu hrabě Koš

Pod šedivou popelnicí se skrývá komik Jonathan Harvey, který se za „hraběte Koše“ nerozhodl vydávat až nyní, naopak. Za poslední dekádu kandidoval už proti třem premiérům, píše agentura Reuters. Sám Harvey říká, že si takto z politiků dělá legraci a zároveň oslavuje demokracii.
Nyní však ve volbách bude prakticky sám – kromě Farage. Předseda nacionalistické partaje v úterý oznámil, že kvůli podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla, rezignuje na svůj poslanecký post. Všechna obvinění však popřel a ohlásil, že své křeslo získá zpět a že jen obyvatelé Clactonu by měli soudit jeho činy.
A právě kvůli tomu se tam, ve Farageově volebním okrsku, budou brzy konat doplňovací volby. Termín ještě nebyl určen, mluví se však o 6. srpnu. Podle konzervativců i labouristů je krok jen divadlo, kterým se bývalý europoslanec snaží odvrátit pozornost od svých skandálů. Ani jedna tradiční strana proto zřejmě vlastního kandidáta nenasadí.
V posledních volbách v červenci 2024 zde Reform UK vyhrála s 46procentním ziskem, druhá Konzervativní strana dostala 28 procent. A podle průzkumů je Reform UK stále nejpopulárnější stranou v zemi, nicméně samotného Farage Britové příliš v lásce nemají.
Alespoň to naznačuje poslední průzkum agentury YouGov, podle nějž Farage negativně vnímá až 65 procent respondentů. Většina oslovených jej také hodnotí jako člověka bez zásad.
V samotném Clactonu, plážovém městečku trpícím především vysokou nezaměstnaností, lidé Farage hájí. Mnozí podle Reuters míní, že je jediným politikem, který zatočí s nelegální migrací. „Proč o tom pořád mluví? Všichni politici dostávají dary,“ říká důchodkyně Rosina Herriottová s odkazem na Farageovu kauzu. „Bojí se ho, to je ono,“ dodává.
Za správnou volbu jej považuje i sedmnáctiletý John Moore. Mladík je bez práce a doufá, že Farage problémy Británie napraví. Místní řidič autobusu Ray Lynaugh ovšem nesouhlasí. „Farage z hloubi duše nesnáším. To, co představuje, co udělal této zemi. Je sobecký a sebestředný,“ míní a dodává, že nechápe, proč jej ostatní volí.