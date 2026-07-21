Policie nadále vyšetřuje, zda vražda měla politický či teroristický motiv, uvedli státní zástupci. Widdecombeová byla nalezena mrtvá 9. července ve svém domě na venkově v jihozápadní Anglii.
Policie se domnívá, že k útoku na Widdecombeovou došlo 8. července. Téhož odpoledne se nedostavila na naplánovaný televizní rozhovor. Policie po nalezení těla uvedla, že podlehla těžkým poraněním.
Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zatčen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také podezření z přípravy, organizování nebo páchání teroristických činů. Kerry se v úterý objeví před londýnským magistrátním soudem ve Westminsteru.
Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.
Byla známá svou bezprostředností a sociálně konzervativními názory. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.
V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.