Británie po vraždě poslance řeší ochranky pro politiky. Radikální mládež má monitorovat kontrarozvědka

„Sir David nám byl vzat během opovrženíhodného a násilného činu,“ řekl při té příležitosti premiér Boris Johnson. „Ten byl znesvěcením kostela, v němž byl Amess zabit, ale i znesvěcením konceptu setkávání s voliči, který tvoří základ naší zastupitelské demokracie.“



Amessovu památku uctil též lídr opozice labourista Keir Starmer. Podle něj byl konzervativec politickým soupeřem, ale imponoval i poslancům z protějších lavic. Starmer ocenil, že Amess své postoje, jež zahrnovaly silnou katolickou víru a labouristům velmi cizí odpor proti potratům, hlásal „se zápalem, ale poklidně“. Podle Starmera se v tomto směru od něj mohou učit všichni britští politici.



Nebezpečí pro poslance

Vražda zákonodárce v zemi rozvířila debatu o lepší ochraně politiků. Bezpečnost poslanců v areálu parlamentu ve Westminsteru zajišťuje policie, to však neplatí při setkávání politiků přímo s voliči ve svém okrsku. Na tomto systému přímého kontaktu s občany si britská politická kultura dlouhodobě zakládá.

To by se ale mohlo do budoucna změnit. Ministryně vnitra Priti Patelová, známá „jestřábka“ ve věcech bezpečnosti, uvedla, že se nyní uvažuje o zavedení stálé ochranky pro zákonodárce. Poslance rovněž vyzvala, aby „ohlašovali setkání předem, zjistili si detaily o lidech, s nimiž se setkávají, a předběžně si zkontrolovali místa setkání“.

Vražda Amesse však vyvolá i výrazné změny v práci s rizikovou mládeží. „Sira Davida“ totiž zavraždil pětadvacetiletý mladík Ali Harbi Ali, jenž byl již v sedmnácti letech doporučen na léčení v britském programu Prevent zaměřeném na boj proti terorismu. Z neznámých důvodů jej však hodnotící komise nedoporučila na zařazení do sekce nejrizikovějších případů.

Podle deníku The Sun se Ali zradikalizoval poté, co na serveru YouTube objevil videa radikálního muslimského kazatele Anjema Choudaryho. Ten byl dlouhou dobu známou figurou britských islámských fundamentalistů, stát však neměl žádnou možnost ho trestně stíhat. Až v roce 2016 byl odsouzen na pět a půl roku za podporu a propagaci Islámského státu.

Kritici tvrdí, že britský systém zaměřený na prevenci radikalizace očividně nefunguje. O zařazení do projektu Prevent totiž zpravidla rozhodují až dvacetičlenné komise složené z lokálních učitelů, zdravotníků či kněží.

A to by se podle deníku The Times mělo změnit. V budoucnu by podobné rozhodčí komise měly být složeny maximálně ze tří až pěti členů. Rozhodující slovo by v nich měli pracovníci civilní kontrarozvědky Secret Service, známé pod svou přezdívkou MI5, kteří v panelech dosud nezasedali. Očekává se mnohem přísnější postup než od učitelů či lékařů NHS.



Převýchovný program je dobrovolný

Problém se zradikalizovanou mládeží je v Británii dlouhodobý. Místní úřady ročně do programu Prevent doporučí šest až osm tisíc mladých lidí, převážně mužů. Jen zlomek z nich je však nakonec zařazen do podpůrného programu pod dohledem policistů a liberálních muslimských kazatelů. Účast je navíc dobrovolná.

Politické násilí je v Británii vzácné, avšak nikoli ojedinělé. David Amess je šestým poslancem, který byl na ostrovech zavražděn za posledních 50 let. Koncem minulého století byli za politické atentáty zodpovědní radikálové z Irské republikánské armády (IRA). Až na jedinou výjimku z řad severoirských unionistů padli za oběť konzervativní politici.

Posledním případem před pátečním útokem byla vražda labouristické poslankyně Jo Coxové. Tu v červnu 2016 postřelil a následně ubodal pravicový radikál Thomas Maire. „Myslím teď na Davidovu rodinu. Teď jde výhradně o ně. Všechno se mi teď vrací. Bolest, ztráta, ale také kolik lásky nám veřejnost vyjádřila po ztrátě Jo. Doufám, že můžeme učinit to samé pro Davida,“ uvedl v pátek manžel zavražděné poslankyně Brendan Cox.