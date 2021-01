Británie předehnala Česko. Nově vede světový žebříček průměrného počtu úmrtí na koronavirus

LONDÝN Británie nově vede žebříček zemí s nejvyšším průměrným týdenním počtem úmrtí na covid-19 v přepočtu na milion obyvatel. Vyplývá to z dat platformy Our World in Data, kterou provozuje Oxfordská univerzita. Británie v průměru za posledních sedm dní k pondělku registrovala 16,7 úmrtí pacientů s koronavirem na milion obyvatel, a překonala tak smutné prvenství Česka, které žebříček vedlo od 11. ledna, napsal list The Evening Standard.

Británie se připravuje na možný kolaps zdravotnictví v Londýně, do provozu byla znovu uvedena polní nemocnice V absolutních číslech hlásí nejvíce úmrtí lidí nakažených koronavirem Spojené státy, kde zemřelo téměř 400 000 lidí. V přepočtu na obyvatele ale statistiky Our World in Data nyní v USA uvádějí 9,77 úmrtí na milion lidí, což je podstatně méně než například v Česku (15,7), Portugalsku (15,45), na Slovensku (13,58), ve Švédsku (12,59) či v Litvě (12,44).

Británie navíc nejspíš zůstane v tomto ohledu v čele žebříčku i nadále, protože počty nakažených a hospitalizovaných tam stále rostou. V pondělí ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 599 úmrtí za posledních 24 hodin a celkový počet obětí tak dosáhl téměř 90 000, nových případů nákazy přibylo přes 37 500 na celkových více než 3,4 milionu. V britských nemocnicích je aktuálně přes 37 000 lidí nakažených koronavirem, z toho na 3800 potřebuje plicní ventilaci.

‚Nevozte do nemocnic lidi s malou nadějí na přežití.‘ USA a Británie řeší kvůli covidu obrovské problémy Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která pandemii monitoruje globálně, byl koronavirus dosud celosvětově zjištěn u více než 95,6 milionu lidí a s nemocí covid-19 je spojeno přes 2,04 milionu mrtvých.