Británie představila plán uvolnění restrikcí v zemi, jako první se v březnu otevřou školy

LONDÝN Britský premiér Boris Johnson v pondělí představil plán postupného uvolnění koronavirových restrikcí v Anglii. Bude se odehrávat ve čtyřech etapách vždy s rozestupem pěti týdnů. Jako první se v březnu otevřou školy, většina omezení však bude zrušena až v červnu, uvedla agentura Reuters. Opatrný odchod z koronavirové uzávěry umožnila podle Johnsona mimo jiné úspěšná očkovací kampaň.

Školy se v Anglii otevřou 8. března, nadále v nich ale bude omezené sdružování ve venkovních prostorách. Od začátku ledna jsou v Anglii vzdělávací zařízení otevřená jen pro některé žáky, například ty, jejichž rodiče pracují v klíčových odvětvích. Ostatní se učí na dálku z domova.



„Nebezpečí je nadále značné,“ řekl Johnson v britském parlamentu s tím, že chystané rozvolňování bude opatrné, avšak nezvratné. „Jsme schopni podniknout tyto kroky díky odhodlání britské veřejnosti a mimořádnému úspěchu systému veřejného zdravotnictví NHS při očkování více než 17,5 milionu lidí po celém Spojeném království.“

Závěrečná fáze by podle představeného plánu měla nastat 21. června. Předpokladem dodržení této „cestovní mapy“ ovšem je, že budou pokračovat současné pozitivní trendy snižování přírůstků nově nakažených a že do situace nezasáhne žádná nová varianta koronaviru.

Od druhého březnového pondělí má mít každý obyvatel anglických pečovatelských domů povoleného jedno návštěvníka, se kterým se může držet za ruce, píše BBC. Od stejného data má být v Anglii povoleno i setkávání dvou lidí z různých domácností, zatím jenom ve venkovních prostorách.

Skupinky až šesti osob či dvě domácnosti by se venku mohly setkávat od 29. března. Ve stejný den se podle vládního koordinátora pro očkování Nadhima Zahawiho mají otevřít i venkovní sportoviště jako tenisové kurty či basketbalová hřiště a povolen bude organizovaný sport pro dospělé i děti.

Ve fázi naplánované na 12. dubna se podle agentury DPA otevřou muzea, obchody, knihkupectví a venkovní prostory restaurací. Od 17. května pak bude možné zajít do kina, ubytovat se v hotelu či sportovat v uzavřených prostorách. Ve stejný den se obnoví také lety z Anglie do zahraničí. Svateb a dalších významných událostí se bude moci účastnit do 30 lidí.

V následujících měsících se předpokládá uvolnění restrikcí i ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, kde jsou za veřejné zdraví zodpovědné místní regionální vlády.

Poprvé od vánočních prázdnin se dnes do školek a prvních dvou tříd základních škol vrátily děti ve Skotsku. Tamní ministr školství John Swinney však upozornil, že vláda bude pozorně sledovat vývoj epidemické situace, aby vyhodnotila, jaké bude mít uvolnění dopad na počet infekcí. Uvedl také, že Skotsko neplánuje otevřít všechny školy 8. března, jako to pravděpodobně učiní Anglie.

Británie má v absolutních číslech celosvětově pátý nejvyšší počet zemřelých v souvislosti s covidem-19. Od počátku epidemie zde zemřelo víc než 120 000 lidí. Za poslední týden v Británii přibylo v průměru 11 000 nakažených denně, nejvyšší denní přírůstky zaznamenala země v prosinci, kdy případů infekce za den přibývalo až 80 000.

Celkem se koronavirus v 67milionové Británii od počátku pandemie potvrdil u zhruba 3,2 milionu lidí. Alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19 v Británii dostalo přibližně 17,7 milionu lidí, tedy asi čtvrtina populace. V poměru na počet obyvatel jich více aplikovali jen zdravotníci v Izraeli a ve Spojených arabských emirátech. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock o víkendu oznámil, že hodlá do konce července alespoň první dávku podat všem dospělým.