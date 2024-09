Tektonický posun. Kate ukázala emoce, video vpustilo lidi do královské rodiny

Nejpopulárnější členka britské královské rodiny a manželka nástupníka trůnu se ve videu podělila o skutečnost, že přes všechno její bohatství a privilegia jí rakovina převrátila život naruby, stejně jako milionům dalších lidí.

Nešlo však jen o to, co řekla, ale také o to, jak to řekla. Na rozdíl od dřívějších zpráv o princeznině zdravotním stavu, které zněly jako věcné zpravodajství, měla tato zpráva zcela jiný tón, všímá si agentura AP. Šikovně zpracovaný minifilm mimo jiné Kate ukázal, jak objímá prince Williama a jejich tři malé děti nebo jak sdílí intimní chvíle doma se svými rodiči.

Na záběrech je dokonce vidět, jak William líbá svou ženu na tvář. Dvojice se přitom dosud na veřejnosti projevům náklonnosti striktně vyhýbala.

„Je to skutečný zlom,“ řekl George Gross, královský historik z univerzity King’s College London. „Ale myslím, že lidé se na to budou dívat a nemusí si to nutně uvědomit. Myslím, že si budou myslet: Tohle je prostě správně, tohle je normální. Tohle rodina dělá,“ domnívá se.

Tradice utajování

Podle AP představuje video zatím poslední experiment královské rodiny s větší otevřeností od nástupu krále Karla III. na trůn v roce 2022. Ten počátkem roku podobně jako Kate oznámil, že trpí vážnými zdravotními problémy. Oba později uvedli, že podstupují léčbu rakoviny.

Po staletí britská královská rodina tajila zprávy o nemoci z obavy, že by to mohlo oslabit její autoritu. Tato zdrženlivost a tajnůstkářství přetrvávaly i poté, co se králové stali ústavními činiteli, píše AP.

Britská veřejnost se nedozvěděla, že král Jiří VI, Karlův dědeček, měl před svou smrtí ve věku 56 let v únoru 1952 rakovinu plic. Ve veřejném úmrtním oznámení bylo pouze uvedeno, že král „zemřel klidně ve spánku“.

Král Jiří V. zemřel v roce 1936 poté, co trpěl srdeční a plicní chorobou. Představitelé paláce, kteří měli daleko k otevřenosti ohledně králova zdravotního stavu, manipulovali s načasováním jeho úmrtí, aby získali příznivější zpravodajství. Výpisy z deníku zveřejněné o 50 let později odhalily, že králův lékař píchal smrtelně nemocnému panovníkovi morfium a kokain, aby urychlil jeho smrt – částečně proto, aby mohla být oznámena v ranních novinách „namísto méně vhodných večerních časopisů.“

Král Karel se snažil být ohledně svého zdraví otevřenější než jeho matka, královna Alžběta II. O ní Buckinghamský palác po jejím skonu uvedl, že v měsících před smrtí trpěla „problémy s pohyblivostí“.

V lednu palác uvedl, že Karel nastoupí do londýnské nemocnice na léčbu zvětšené prostaty. O několik týdnů později král uvedl, že se stáhne z veřejných povinností, zatímco se bude léčit s blíže nespecifikovaným typem rakoviny. Tato oznámení však byla uvedena ve věcných zprávách vydaných tiskovým oddělením paláce.

Nová generace královských rodin

Kate a William, kterým je oběma 42 let, však patří k nové generaci, která je více otevřená sdílení svých osobní záležitostí na sociálních sítích.

Princeznino pondělní video natočil William Warr, kreativní ředitel společnosti Detail Films, která uvádí, že kombinuje techniky filmové produkce a strategického marketingu a vytváří „krásné značkové filmy“.

„Existujeme proto, abychom značkám pomáhali vyprávět příběhy, které oslovují jejich publikum,“ uvádí firma na svém webu.

Kate na záběrech popisuje, jak těžkých bylo posledních devět měsíců pro její rodinu, a vyjadřuje úlevu z ukončení léčby.

„Život, jak ho znáte, se může změnit v jediném okamžiku a my jsme museli najít způsob, jak proplout rozbouřenými vodami a neznámou cestou,“ říká ve videu, které vzniklo v lese poblíž letního sídla rodiny v Norfolku.

Mark Borkowski, konzultant pro vztahy s veřejností a krizové situace, popsal film jako „tektonický posun v tom, jak královská rodina ovládá svou image.“

„Kateina cesta je intenzivní a hluboce osobní, ale manželé se naučili, že emoce lze ovládat a v malých, silných dávkách je lze využít jako zbraň,“ řekl. „Tím, že to dělají prostřednictvím vybroušeného filmu, si zachovávají důstojnost a kontrolu a zároveň působí důvěryhodně,“ míní.

Věk sociálních sítí

To, že britská královská rodina potřebuje nové techniky kontroly svého příběhu v době TikToku a Instagramu, se podle AP ukázalo zejména poté, co palác v lednu oznámil, že Kate bude hospitalizována kvůli operaci břicha.

Zatímco představitelé paláce zveřejnili jen o jejím zdravotním stavu málo podrobností, sociální sítě se zaplnily debatami o tom, co se skutečně děje. Kate se totiž na týdny stáhla z očí veřejnosti, aby se mohla soustředit na své zotavování. Někteří dokonce spekulovali o její smrti.

Když princezna o dva měsíce později oznámila, že má rakovinu, promluvila přímo k veřejnosti v pochmurném videu, v němž požádala o „čas, prostor a soukromí“, zatímco se bude léčit. V červnu Kate zveřejnila aktualizované video, ve kterém uvedla, že má během léčby dobré i špatné dny.

Ačkoli se princezna během léčby vzdala většiny veřejných povinností, letos se objevila dvakrát. Nejprve v červnu během přehlídky při příležitosti královských narozenin, známé jako Trooping the Colour, a naposledy v červenci během mužského finále ve Wimbledonu, kde sklidila ovace ve stoje.

Nyní, po ukončení chemoterapie, se Kate plánuje pomalu vracet k veřejným povinnostem a v příštích měsících „podnikne ještě několik veřejných vystoupení“. Kate však ve svém videu uvedla, že cesta k úplnému uzdravení bude dlouhá a že „bude brát každý den tak, jak přijde“.

„William a já jsme velmi vděční za podporu, které se nám dostalo, a čerpáme velkou sílu od všech, kteří nám v této době pomáhají. Vážíme si laskavosti, empatie a soucitu každého z vás,“ uvedla princezna

„Video je třeba vnímat jako součást královy snahy o větší otevřenost královské rodiny, která se snaží získat podporu pro monarchii, řekl Gross.

„Je to operace. Je to celá firma dohromady,“ řekl. „A myslím, že to opravdu odpovídá tomu smyslu, že jsme co nejotevřenější a zároveň si zachováváme přirozený smysl pro soukromí, který je v těchto věcech potřeba.“