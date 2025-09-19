Moore vede MI6 pět let a svou pozici opustí na konci září. Za jeho působení ve funkci zahájilo Rusko v únoru 2022 invazi na Ukrajinu. V posledních měsících se americký prezident Donald Trump snažil přesvědčit ruského vůdce k ukončení války, Moore ale uvedl, že Putin zprávami o možném mírovém jednání „vodí všechny za nos“.
„Snaží se prosadit svou imperiální politiku všemi dostupnými prostředky, ale nemůže uspět,“ uvedl o ruském prezidentovi Moore. „Upřímně řečeno si ukousl příliš velké sousto. Myslel si, že dosáhne snadného vítězství. Ale on a mnoho dalších podcenili Ukrajince,“ doplnil zpravodajec.
Ruská invaze podle šéfa MI6 posílila ukrajinskou národní identitu a urychlila směřování Ukrajiny na Západ. Přispěla také ke vstupu Švédska a Finska do NATO.
„Putin se snažil přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné. Ale lže. Lže celému světu a lže i svým lidem. Možná lže dokonce i sám sobě,“ řekl Moore. Ruský vůdce podle něj zastavil budoucnost své země kvůli vlastnímu odkazu a válka jen urychlí jeho pád.
Moore také vyzval všechny muže a ženy v Rusku, kteří mají klíčové informace o své zemi a odvahu je sdílet, aby kontaktovali MI6. Tajná služba před nedávnem představila platformu s názvem Silent Courier (Tichý kurýr) na dark webu, která má za cíl získat nové špióny pro Británii.