Ruská fregata pálila varovné výstřely na jachtu v La Manche, Britové to vyšetřují

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  18:08aktualizováno  18:17
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Námořníci na ruské fregatě vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamanšském průlivu, uvedl zdroj Reuters. Britská armáda incident vyšetřuje.
Jachta v Lamanšském průlivu. (3. března 2020)

Jachta v Lamanšském průlivu. (3. března 2020) | foto: Profimedia.cz

Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14....
Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14....
Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14....
Britské komando obsadilo v kanálu La Manche tanker ruské stínové flotily. (14....
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Podle Reuters ruští námořníci vypálili varovné výstřely na civilní jachtu, která se přiblížila k plavidlu v Lamanšském průlivu. Jde údajně o fregatu Admirál Grigorovič.

K události údajně došlo v blízkosti ostrova Wight, mimo britské teritoriální vody. Plachetnice se k fregatě přiblížila přibližně na 500 metrů.

List The Guardian uvádí, že na lodi není žádné poškození, ani nejsou hlášeny žádné zranění. Plachetnice pokračuje v plavbě.

Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje.

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy.

List The Guardian s odvoláním na své zdroje uvádí, že Britové vnímají incident jako izolovanou událost, která nesouvisí s zadržením lodi ze stínové flotily.

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