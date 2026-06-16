Ruská fregata pálila varovné výstřely na jachtu v La Manche, Britové to vyšetřují

Podle Reuters ruští námořníci vypálili varovné výstřely na civilní jachtu, která se přiblížila k plavidlu v Lamanšském průlivu. Jde údajně o fregatu Admirál Grigorovič.
K události údajně došlo v blízkosti ostrova Wight, mimo britské teritoriální vody. Plachetnice se k fregatě přiblížila přibližně na 500 metrů.
List The Guardian uvádí, že na lodi není žádné poškození, ani nejsou hlášeny žádné zranění. Plachetnice pokračuje v plavbě.
Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje.
Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy.
List The Guardian s odvoláním na své zdroje uvádí, že Britové vnímají incident jako izolovanou událost, která nesouvisí s zadržením lodi ze stínové flotily.