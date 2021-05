Falešné testy na covid i očkovací průkazy se objevují hojně na britském černém trhu, je to problém pro celý svět

LONDÝN Velká Británie čelí novému trendu - padělání očkovacích průkazů a negativních testů na covid-19. Na černém trhu jsou k nalezení stovky podobných nabídek. Ceny jsou přitom více než přívětivé. Prodejci se přitom při prodeji falešných dokumentů zaměřují i na cestující z jiných, především méně rozvinutých zemí. Podle průzkumu tvoří velkou část zájemců odpůrci očkování.

Skrytý trh, který vydělává na dokumentech nutných k cestování v období pandemie, ve Velké Británii roste exponenciálním způsobem. Objevují se stovky lidí, kteří inzerují falešné negativní testy nebo osvědčení o absolvování očkování. Ceny nejsou vysoké, pohybují se okolo 25 liber (necelých 740 korun). I to podle deníku The Guardian přitahuje velké množství zájemců z celé Evropy i světa.

List uvádí, že velká část zájemců pochází z rozvojových zemí nebo se též jedná o odpůrce očkování, kterým se zachtělo jet na letní dovolenou. V dubnu se podle dat, která dostali k dispozici poslanci, snažilo do Spojeného království denně vstoupit asi 100 lidí za využití podobných falešných certifikátů.

Na průzkumu se podíleli mimo jiné odborníci na kyberbezpečnost z Izraele, kteří zjistili, že se na takzvaném dark webu dají poměrně snadno zakoupit falzifikované průkazy britské zdravotnické instituce NHS nebo amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ještě jednodušeji jdou duplikáty získat pomocí klasických chatovacích aplikací, jako jsou WhatApp, Telegram nebo Jabber.



Ještě v listopadu bylo na černém trhu asi 20 lidí, kteří nabízeli podobné produkty, v lednu letošního roku už se jednalo o více než 600 jedinců. Koncem března jich bylo už 1200. Ti nabízeli duplikáty nejen pro britský, ale celosvětový trh. Pro spuštění dark webu je potřeba speciální software a dostatečná znalost fungování tohoto rozhraní. Podle odborníků je největší problém právě v tom, že ilegální kopie lze koupit i přes velmi snadno dostupné aplikace.

Britská vláda nedávno odhalila „semaforový“ plán na léto, v němž popsala, jaká pravidla budou při návratu z jednotlivých zemí platit. Deník The Guardian uvádí, že i při návratu ze zeleně označených zemí (tedy bezpečných co se týká rizika nákazy) si lidé připlatí v přepočtu tisíce korun za povinné testy. I to je důvodem stále více rostoucí nabídky na černém trhu.



Podle odborníků jsou také velkou částí klientely prodejců falešných certifikátů odpůrci očkování, kteří odmítají vakcinací projít, ale zároveň chtějí získat výhody, které naočkovaným lidem přinese. Tato skupina lidí podle průzkumu nejenže svůj názor většinou zakládá na dezinformacích, ale také napomáhá k jejich šíření, což ve finále vede k tomu, že si například v uzavřených skupinách na Facebooku doporučují právě falešné průkazy.

„Na počátku pandemie v roce 2020 nabízel černý trh především nedostatkové zboží - roušky, ochranné pomůcky a tak dále. Čím déle ale celá situace pokračovala, začínaly se objevovat i nebezpečnější nabídky,“ řekl jeden z vedoucích výzkumu v centru Check Point Oded Vanunu. „Jednalo se třeba o léky. V loňském říjnu se také začaly objevovat nabídky na očkování,“ dodal Vanunu s tím, že se jednalo především o čínskou očkovací látku Sinovac a ruský Sputnik V.



Do jaké míry byly nabídky na očkování reálné, se výzkumníkům ověřit nepodařilo. Při jejich pokusu o nákup vakcín přes černý trh totiž prodejce vakcínu nedodal a zmizel. „Letos v březnu nabízeli prodejci očkovací látky z Francie, Německa, Švýcarska nebo Austrálie,“ popsal Vanunu, který důrazně varuje předtím, aby lidé za vakcínu na dark webu platili. Těžko podle něj mohou být očkovací látky reálné i proto, že je velmi složité je skladovat.

Od vakcín zbýval podle průzkumu už jen krok k tomu, aby se na černém trhu hojně začaly objevovat falešné negativní testy nebo přímo očkovací průkazy. Odborníci na kyberbezpečnost ukázali novinářům z deníku The Guardian velmi snadnou cestu, jak získat podobný certifikát, který se podle nich velmi podobal těm, které vydává NHS nebo americké CDC.

Výzkumníci dodali, že obchodu s falešnými průkazy může účinně zabránit pouze celosvětová databáze očkovaných jedinců. Výrobě falzifikátů pomáhají podle nich především lidé, kteří si pyšně přidávají negativní testy nebo vyplněné očkovací průkazy na sociální sítě.