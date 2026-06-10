Nepokoje zasáhly především regionální metropoli, ale také několik dalších měst v Severním Irsku. Nejdramatičtější situace panovala v dělnických čtvrtích Belfastu, kde se během večera objevily desítky maskovaných mužů. Stavěli barikády, útočili na budovy a střetávali se s policií.
Skupina se vydala na pochod východní částí Belfastu za volání „dostaneme odtud cizince“, uvedla stanice BBC. Někteří lidé začali házet kameny na domy, v nichž patrně podle nich žijí přistěhovalci.
Dav zapálil autobus a několik automobilů. Demonstranti také vyrabovali dva obchody s mobilními telefony a zapálili africkou prodejnu.
Násilnosti propukly krátce poté, co policie zadržela Súdánce v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Útočník se mu zřejmě snažil uříznout hlavu. Podezřelý má ve středu stanout před soudem v Belfastu.
Člen vedení severoirské policie Ryan Henderson vyzval veřejnost ke klidu. „Vyzývám všechny autority a vlivné osobnosti v místních komunitách, aby podporovaly pokojné protesty a odrazovaly lidi od násilí,“ uvedl s tím, že policisté v terénu se snaží především ochránit obyvatele.
Politici napříč Severním Irskem násilí ostře odsoudili. Premiérka Michelle O’Neillová varovala před „nebezpečnými pokusy zneužít“ útok k rozdmýchávání nepokojů. „Skupiny maskovaných mužů, které vyhánějí rodiny z jejich domovů pomocí ohně, nepředstavují nic jiného než odpornou zbabělost. Je to čisté chuligánství,“ uvedla.
Poslanec za stranu Sinn Féin John Finucane označil dění za ostudné. „Na našich ulicích pro něco takového není místo. Rodinné domy a podniky jsou terčem útoků, auta a autobusy hoří a části naší komunity zachvátily plameny,“ prohlásil podle listu The Guardian.
Ministryně spravedlnosti Naomi Longová prohlásila, že demonstranti byli „odhodláni ničit právě ty komunity, které podle vlastních slov chtějí chránit“. Podle ní násilníci využívají obavy veřejnosti jako záminku k vandalismu a útokům.
Do burcování se zapojil také Musk
Z podněcování nepokojů politici a komunitní představitelé obvinili krajní pravici. Stephen Yaxley-Lennon, známý pod jménem Tommy Robinson, sdílel video z útoku v Belfastu a následně vyzval k protestům v centru Londýna i v dalších částech Spojeného království.
K útoku se vyjadřovali také pravicoví komentátoři z Británie a Spojených států. Majitel sociální sítě X Elon Musk sdílel seznam míst, kde by se mohly konat demonstrace, a napsal: „Jen opakovanými a hlasitými protesty lze dosáhnout jakékoli změny.“
Mluvčí protiimigrační strany Reform UK Zia Yusuf zase prohlásil, že incident je důsledkem britské imigrační politiky. „Hrůza, kterou jste viděli v Belfastu, je přímým důsledkem zrádné imigrační politiky konzervativců i labouristů. Reform UK už oznámila úplný zákaz vydávání víz komukoli ze Súdánu. Už toho bylo dost,“ uvedl.
Šéf severoirské policie Jon Boutcher sdělil, že podezřelý Súdánec pobýval v Británii na základě pětiletého víza uděleného v září 2023. Policie se snaží zjistit motiv útoku. Zatím podle ní neexistují informace, že by se jednalo o terorismus.
Britský premiér Keir Starmer odsoudil útok jako odporný čin. Uvedl, že k němu nemá žádnou toleranci, ale dodal, že je potřeba udržet klid a dát policii čas a prostor pro vyšetřování.
Incident se odehrál v době, kdy je v Británii zvýšené společenské napětí vyvolané vraždou 18letého studenta Henryho Nowaka. Ten zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý sikh Vickrum Digwa byl za jeho vraždu minulé pondělí odsouzen k doživotnímu vězení.
Digwa po příjezdu policie lhal. Tvrdil, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté však jeho slova nebrali vážně a zavolali sanitku až po několika minutách, to však již bylo na záchranu umírajícího studenta pozdě.
V Británii v poslední době přibývá protestů proti migraci, při nichž kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem. V Severním Irsku minulý rok v červnu propukly násilné protiimigrační demonstrace poté, co byli dva nezletilí cizinci obviněni ze sexuálního napadení.