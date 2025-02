Evropa musí mít větší roli v NATO a spolupracovat s USA, říká Starmer

7:31

Británie bude usilovat o to, aby Evropa a Spojené státy držely při sobě. Podle televize BBC to v sobotu řekl britský premiér Keir Starmer. Vzájemné neshody by podle něj neměly odvádět pozornost od vnějších nepřátel. Zároveň poznamenal, že Evropa musí převzít větší roli v NATO.