Starmera chtějí sesadit, tvrdí jeho věrní. Downing Street rozjela ochrannou akci

  10:53aktualizováno  10:53
Britský labouristický premiér Keir Starmer v době jednání o rozpočtu čelí pokusům o sesazení. Tvrdí to jeho podporovatelé, podle nichž za tím stojí jeho spolustraníci – ministr zdravotnictví Wes Streeting a ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. Streeting, který je zmiňován jako premiérův možný nástupce, ale popřel, že by Starmer bojoval o politické přežití. Ministr naopak prohlásil, že věří, že Starmer labouristy povede do voleb v roce 2029.
Keir Starmer (8. listopadu 2025)

Keir Starmer (8. listopadu 2025) | foto: ČTK

Keir Starmer v Brazílii (6. listopadu 2025)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting. (25. července 2025)
Britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová (4. listopadu 2025)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting. (25. července 2025)
15 fotografií

Deník The Daily Telegraph napsal, že středa se zdá být velmi dramatickým dnem v londýnské vládní čtvrti. Podle listu The Guardian úřad premiéra zahájil mimořádnou operaci na ochranu Starmera, kterému podle jeho stoupenců v době schvalování rozpočtu hrozí sesazení.

Starmerovi poradci, jak uvádějí britská média, ujišťují, že premiér je připraven postavit se jakékoli hrozbě. Rovněž varovali, že pokus sesadit ministerského předsedu by byl riskantní a nebezpečný, neboť by mohl destabilizovat situaci na trzích, narušit mezinárodní vztahy i ohrozit Labouristickou stranu.

Streeting, jehož jméno je spojováno s údajnými akcemi proti premiérovi, odmítl, že by se něco takového připravovalo. Naopak řekl, že premiéra podporuje a že věří, že Starmer povede Labouristickou stranu do parlamentních voleb v roce 2029. „Premiér nebojuje o svou pozici,“ prohlásil.

Napětí v Labouristické straně média vysvětlují mimo jiné květnovými místními volbami v Anglii, ve kterých zaznamenala úspěch protiimigrační a populistická strana Reform UK vedená Nigelem Faragem. Spolu s obecními volbami se tehdy konaly i doplňovací volby v parlamentním obvodě Runcorn a Helsby. Reform UK tam porazila labouristy rozdílem pouhých šest hlasů, což Starmer označil za zklamání.

V průzkumech labouristé (stejně jako konzervativci) již delší dobu za Reform UK zaostávají. Na obě tradiční strany se navíc v poslední době dotáhli i dříve marginální zelení.

