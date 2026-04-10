Mám toho po krk, opřel se Starmer do Trumpa. Vyčetl mu zdražování energií

  13:17
Britům zdražují energie kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina, s čímž je třeba skoncovat. Nezvykle kritickou poznámku na Trumpovu adresu pronesl britský premiér Keir Starmer, podle něhož je řešením situace způsobené válkami zahájenými Trumpem a Putinem přechod na obnovitelné zdroje energie.
Britský premiér Keir Starmer hovoří s médii na letišti v katarském Dauhá. (10. dubna 2026) | foto: Alastair GrantReuters

„Mám po krk skutečnosti, že rodinám v celé zemi rostou a klesají účty za energii, podnikům rostou a klesají ceny za energii kvůli tomu, co ve světě dělají Trump a Putin,“ prohlásil Starmer v narážce na prudké výkyvy cen energií způsobené nejprve ruskou agresí na Ukrajině a v současnosti válkou, kterou proti Íránu zahájily Spojené státy a Izrael.

Zatímco Putinovo Rusko považuje Británie stejně jako většina dalších evropských zemí za nepřátelský stát a hrozbu pro svou bezpečnost, USA jsou přes Trumpův konfrontační přístup a hrozby vystoupení ze Severoatlantické aliance stále evropským spojencem v NATO.

Většina evropských lídrů sice údery na Írán nepodporuje, Trumpa však veřejně nekritizuje, zatímco americký prezident se velmi ostře vyjadřuje o evropských spojencích, kteří mu podle jeho slov nepomohli s Íránem.

Starmer hovořil s britskou televizí ITV při své třídenní návštěvě zemí Arabského poloostrova, kam odcestoval po středečním Trumpově oznámení dvoutýdenního příměří s Íránem.

Britský premiér se vyjádřil rovněž k otevření Hormuzského průlivu, které je podle něho nezbytné, navzdory dohodě o příměří však není jisté, zda je klíčová námořní cesta pro přepravu ropy a plynu blokovaná kvůli válce Íránem skutečně otevřena.

Starmer také vyzval Izrael, aby ustal s útoky v Libanonu, jejichž okamžité zastavení označil za „principiální otázku“. Pokračující údery na Libanon jsou podle íránských činitelů problémem ohrožujícím udržení příměří.

