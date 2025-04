„Velmi mě těší, že Nejvyšší soud objasnil pozici. Můžeme se odtud pohnout. Myslím si, že to bylo velmi nápomocné,“ řekl premiér stanici BBC.

Starmer v minulosti uváděl, že i transženy jsou ženy. Nyní se přiklonil ke stanovisku soudu. „Žena je dospělá žena. Soud to řekl naprosto jasně,“ cituje jej portál stanice ITV.

„Je to vítaný krok vpřed,“ dodal premiér. „Umožňuje těm, kteří mají vypracovat pokyny, aby měli skutečně jasno v tom, co by tyto pokyny měly obsahovat.“

Jeho slova přicházejí poté, co ministryně pro rovnost Bridget Phillipsonová uvedla, že „služby by měly být dostupné na základě biologického pohlaví“. Naznačila tak, že transženy nyní musejí používat mužské záchody. Zároveň ale zdůraznila, že i pro ně je třeba vytvořit bezpečný prostor. Ocenila ty podniky, které mají či připravují unisex záchody nebo oddělené kabinky, které může využít kdokoliv.

„Jako vláda jsme jasně řekli, že rozhodnutí Nejvyššího soudu vítáme,“ prohlásila ministryně. „Vítáme jasnost, kterou přináší, a (ukazuje na) důležitost jednopohlavních prostor.“ Nejvyšší soud uvedl, že biologický výklad pohlaví je nutný k tomu, aby jednopohlavní prostory, jako jsou šatny, ubytovny a zdravotnické služby „fungovaly soudržně“.

Podle Phillipsové je důležité, že ženy, především ty, které mají zkušenost s mužským násilím, traumaty a sexuálním násilím, mají přístup k „bezpečným, terapeutickým prostorům“.

Rozsudek soudu přivítala skupina aktivistek Za skotské ženy (For Women Scotland), která k němu dala podnět. Naopak zastánkyně transgender žen se obávají, že rozhodnutí může ohrozit jejich ochranu proti diskriminaci. Tu jim soud stále přisuzuje. Soudci varovali, aby rozsudek nebyl vnímán jako „triumf jedné nebo více skupin v naší společnosti na úkor jiné“.