„Spekulovat v tuto chvíli o motivu útoku je nevhodné,“ uvedla policie s tím, že pracuje na zjištění všech okolností, které vedly k útoku.
Policejní superintendant John Loveless podle deníku The Guardian uvedl, že oba zadržení jsou britskými občany a zůstávají ve vazbě pro podezření z pokusu o vraždu. Jde o dvaatřicetiletého černošského muže a pětatřicetiletého muže karibského původu.
Policisté zasahovali v neděli večer ve stanici Huntingdon asi 120 kilometrů severně od Londýna, kde byl vlak mířící z Doncasteru do metropole nouzově zastaven. Policie oba podezřelé zadržela už při zásahu ve vlaku.
Záchranáři poté převezli do nemocnice deset lidí. Ačkoli původně se předpokládalo, že devět z nich má velmi vážná zranění, po vyšetření byli čtyři lidé propuštěni domů. Dva zůstávají v život ohrožujícím stavu.
Na vyšetřování se kromě dopravní policie, která odpovídá za bezpečnost ve vlacích, podílí také protiteroristická policejní služba.
„S manželkou jsme byli skutečně zděšeni a šokováni, když jsme se dozvěděli o hrozném útoku nožem. Vyjadřujeme hlubokou soustrast a myšlenky všem dotčeným a jejich blízkým. Jsme vděční záchranným složkám za jejich reakci na tuto hroznou událost,“ vzkázal král Karel III.
Lidé po sobě šlapali
Svědci popsali, že ve vlaku viděli muže s dlouhým nožem a že se cestující schovávali na toaletách. Podle jednoho ze svědků byla „krev všude“ a cestující ve snaze utéct šlapali na druhé.
Cestující Olly Foster stanici BBC řekl, že si nejprve myslel, že se jedná o halloweenský žert. „Nejdřív jsem slyšel lidi křičet: ,Utíkejte, utíkejte, je tam chlap, který všechny bodá.’ Napadlo mě, že je to žert, ale během několika minut se lidé začali tlačit. Všiml jsem si, že mám ruku pokrytou krví, protože byla po celé sedačce, na kterou jsem sáhl,“ popsal.
Postarší cestující ve vlaku podle něho zabránil útočníkovi v pobodání děvčete, přičemž sám utrpěl ránu na hlavě a krku.
Foster a další zděšení cestující doběhli na konec vlaku a snažili se najít zbraň, aby se mohli bránit v případě, že by útočníci přišli. „Jeden člověk měl láhev whiskey, kterou se ozbrojil,“ konstatoval Foster.
Železniční společnost London North Eastern Railway (LNER) uvedla, že některé její spoje budou pravděpodobně obnoveny až v pondělí. Vlaky v oblasti mohou po celou neděli nabírat velká zpoždění.
Útok odsoudila řada britských představitelů v čele s premiérem Keirem Starmerem, který vyjádřil soustrast obětem a jejich blízkým.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová ocenila „výjimečnou statečnost personálu a cestujících ve vlaku a potvrdila, že útok není považován za terorismus. „Mé nejhlubší poděkování patří policii a hasičskému a záchrannému sboru. Reagovali rychle, s maximální profesionalitou a zachránili životy,“ dodala v příspěvku na síti X.