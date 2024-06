Sunak zuří kvůli sázkám na termín voleb. Toryům hrozí ještě epochálnější prohra

To, že se volby do dolní komory parlamentu uskuteční 4. července, oznámil premiér až ve druhé polovině května. Jeho rozhodnutí bylo poměrně překvapivé a sázka na brzký termín voleb tak mohla přinést několikanásobnou výhru. Sázet na události na základě zasvěcených informací je však trestné, podotýká agentura AP.

Kvůli obviněním z takových sázek jsou vyšetřováni čtyři lidé napojení na premiéra – včetně ředitele kampaně toryů Tonyho Leeho a policisty z premiérova ochranného týmu, napsala BBC na svém webu. Dva kandidáti do voleb–- Laura Saundersová a Craig Williams – podle ní potvrdili, že je v souvislosti se sázkami vyšetřuje patřičná komise dohlížející na hazard.

Sunak v předvolební debatě uvedl, že je kvůli obviněním ohledně sázek konzervativních politiků na datum voleb „neuvěřitelně naštvaný“. „Je správné, že je řádně vyšetřují příslušné orgány činné v trestním řízení. Pokud se zjistí, že někdo porušil pravidla, měl by nejen čelit plným důsledkům zákona, ale postarám se o to, aby byl vyloučen z Konzervativní strany,“ řekl.

Konzervativci směřují k nejhorší porážce v historii a mohli by mít jen 115 mandátů, vyplývá ze sondáže agentury Ipsos, o jejíchž výsledcích informoval server stanice Sky News. Opoziční Labouristická strana má naopak nakročeno k tomu, aby v červencových parlamentních volbách získala 453 ze 650 křesel.

Podle dalšího průzkumu od společnosti Savanta by se do parlamentu nemusel dostat ani Sunak. Stal by se tak prvním ministerským předsedou, který by své poslanecké křeslo neobhájil.

Labouristé Keira Starmera by podle agentury Ipsos mohli dosáhnout nejsilnější většiny ze všech poválečných vlád, protože by měli o 256 zákonodárců více než všechny ostatní strany dohromady, zatímco počet poslanců toryů by klesl na rekordně nízkou úroveň.

Znamenalo by to mimo jiné, že by o svá křesla přišli významní představitelé konzervativců jako Grant Shapps, Penny Mordauntová, Gillian Keeganová, Johnny Mercer a Jacob Rees-Mogg.

Až několik křesel pro Farage

Průzkum také předpovídá, že Liberální demokraté by mohli získat 38 křesel, Skotská národní strana (SNP) 15, tři křesla by byla pro Stranu zelených a tři pro Reform UK, včetně jednoho pro předsedu této strany Nigela Farage.

Průzkum společnosti Savanta pro deník The Telegraph dává labouristům šanci dokonce na 516 křesel. Konzervativci by podle něj mohli skončit jen s 53 mandáty. Řada soubojů o jednotlivá křesla ale může být podle průzkumu velmi těsná, a výsledek tedy není možné jasně předpovědět.

Navzdory slibům o dalším snižování daní se premiérovi Sunakovi nepodařilo v kampani poznamenané politickými přehmaty – zejména předčasným odchodem ze vzpomínkové akce k 80. výročí od vylodění v Normandii – oslovit voliče.

Opakované předpovědi drtivého vítězství labouristů vyvolaly u některých toryů sklíčenost. Premiér ale v pondělí nadále trval na tom, že jeho strana může volby stále vyhrát, ačkoli ministr obrany Shapps připustil, že porážka je pravděpodobná.

Podle analýzy deníku The Guardian průzkum agentury Ipsos ukazuje, jak hluboko se konzervativci propadli a v jak hlubokých problémech se nacházejí.

Podle modelu, který v sobotu zveřejnila agentura Survation, by Labouristická strana mohla mít v dolní komoře parlamentu 443 poslanců. Konzervativci podle sondáže získají ve volbách pouze 83 mandátů, což by byl jejich nejhorší výsledek za více než 100 let. Nacionalistické straně Reform UK její model přisuzuje dokonce 12 křesel včetně vítězství v obvodu, kde kandiduje Farage.