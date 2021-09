Za vraždu mladé Londýňanky dostal britský policista doživotní trest. Jeho čin otřásl veřejností

Osmačtyřicetiletý policista pracoval jako ostraha diplomatických budov. Zároveň se zkraje roku účastnil hlídek, které měly za cíl dohlížet na dodržování protikoronavirových opatření. Znal tak formality ohledně potenciálního porušení předpisů.

O patnáct let mladší marketingovou manažerku unesl v březnu, když se v noci vracela z londýnského Claphamu domů do čtvrti Brixton. Prokurátor u soudu popsal, že k tomu použil lest: ukázal ženě služební průkaz a předstíral, že ji zatýká kvůli porušení karanténních opatření proti covidu-19.

Everardová totiž skutečně byla venku večer v době lockdownu, čímž byla vůči policistovi zranitelnější. S pouty na rukou ji pak Couzens posadil do vypůjčeného auta a odvezl na odlehlé místo, kde ji znásilni a uškrtil. Její tělo pak spálil.



Oběť „zatkl“ v civilu

Svědkem únosu se podle prokuratury stal pár, který kolem projížděl v autě. Dvojice se přitom domnívala, že sleduje, jak policista v civilu někoho zatýká. Policie Couzense zatkla pár dní po ženině zmizení. Tělo Everardové pak objevila zhruba po týdnu v lese u města Ashford v hrabství Kent.

Couzensův obhájce žádal, aby soud ve svém verdiktu přihlédl k tomu, že se jeho mandant k činům dobrovolně přiznal a vyjádřil lítost. Podle něj nešlo o předem plánovanou vraždu. Soudce mu však nedal za pravdu.

Couzens si navíc před činem pronajal v půjčovně vůz, což podle obžaloby svědčí o tom, že měl v plánu auto použít k únosu a znásilnění osamocené ženy. „Jeho aktivity odpovídaly tomu, že obžalovaný hledal, nebo lovil, osamělou mladou ženu, aby ji unesl a znásilnil, což je přesně to, co udělal,“ prohlásil ve středu prokurátor Tom Little u soudu.



„Zneužití role policisty, které se v tomto případě stalo kvůli únosu, znásilnění a vraždě osamělé oběti, je stejně závažné jako by šlo o vraždu s politickým, náboženským nebo ideologickým motivem,“ řekl soudce Adrian Fulford, který těmito přitěžujícími okolnostmi odůvodnil udělení nejvyššího trestu.

„Zradil jste svou rodinu a nejsou důkazy, že byste toho skutečně litoval,“ dodal k odsouzenému. K trestu doživotí bez možnosti propuštění sahá britská justice u těch nejtěžších zločinů, jako jsou například sériové vraždy.

Nic se nevyrovná naší bolesti

U soudu ve středu promluvila také rodina Everardové. Její rodiče a sestra po Couzensovi žádali, aby se na ně díval, když hovořili, napsala agentura AP. „Žádný trest, který dostanete, se nikdy nevyrovná bolesti a mučení, jež jste nám způsobil,“ řekl mu otec zavražděné ženy. „Trýzní mě myšlenky na to, co protrpěla,“ pronesla matka.

„Choval se k mé dceři, jako by nebyla nic, a zbavil se jí, jako by byla odpad,“ dodala.



Vražda Everardové letos hluboce otřásla veřejností. Zejména ženy začaly hlasitě poukazovat na to, že se ve městě za tmy necítí bezpečně a že se úřady tomuto tématu málo věnují. Případ vyvolal také protesty proti násilí na ženách.

Britská vláda slíbila investovat miliony liber na posílení policejních hlídek, vylepšení systému bezpečnostních kamer a pouličního osvětlení, což má podle ní učinit ulice britských měst bezpečnějšími.

Policista se přiznal k únosu a znásilnění Britky, jejíž vražda otřásla zemí: