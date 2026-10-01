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Britové zadrželi Íránce kvůli přípravě teroristického útoku u základny Fairford

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  20:14aktualizováno  20:14
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Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů...

Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. (29. září 2026) | foto: Reuters

Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů...
Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
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Britská policie zadržela muže s britským a íránským občanstvím kvůli přípravě teroristického útoku u letecké základny Fairford využívané Spojenými státy. Oznámil to protiteroristický oddíl policie. U základny v neděli policie zadržela pět Britů a nalezla několik výbušnin.

Sedmadvacetiletý muž byl zadržen ve Westminsteru v centru britské metropole. Policisté v souvislosti s útokem vyslechli také o rok mladšího Brita a provedli dvě domovní prohlídky. Protiteroristická policie pracuje s řadou možných hypotéz včetně „zapojení cizího státu“, citovala stanice BBC koordinátorku policejního útvaru Vicki Evansovou.

U západoanglické základny RAF Fairford, odkud vzlétaly americké bombardéry k zásahům proti Teheránu, byly v neděli spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici. Policie zadržela pět mužů ve věku 23 až 25 let kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku. Všech pět britských občanů později policisté propustili na kauci a vyšetřují je na svobodě.

Britští vyšetřovatelé prověřovali možnou spojitost s Íránem, která je podle zdrojů médií nejpravděpodobnější, ale také s Ruskem či nestátními radikálními skupinami. Základna RAF Fairford se v minulosti rovněž stala terčem protestů protiválečných aktivistů.

Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí; britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky.

Britský premiér Andy Burnham ve středu uvedl, že Londýn je přesvědčen o íránské účasti na útoku, Teherán ji opakovaně vyloučil.

28. září 2026
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Britové zadrželi Íránce kvůli přípravě teroristického útoku u základny Fairford

Britská policie stráží leteckou základnu Fairford, kde zadrželi pětici mužů...

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