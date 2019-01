Británii čeká rozhodující hlasování o brexitu. Hraje se o budoucnost vztahů s EU

LONDÝN/PRAHA Spojené království Velké Británie a Severního Irska v úterý čeká dramatické hlasování o předjednané dohodě o brexitu. Premiérka Theresa Mayová půjde před poslance žádat o potvrzení vyjednaných pozic. Jaké jsou scénáře a o čem vlastně poslanci hlasují?

O čem bude britský parlament hlasovat?

Poslanci v Dolní komoře britského parlamentu budou v úterý rozhodovat o tom, zda přijmou dohodu o odchodu Velké Británie z EU, kterou vyjednávala vláda v čele s premiérkou Theresou Mayovou prakticky od voleb v roce 2017. Ta předpokládá, že Spojené království opustí Unii a bude jasné, jakou formu bude mít obchod či cestování mezi oběma entitami.

Problémem pro značnou část britských poslanců zůstává vyřešení otázky hranice mezi Irskem a Severním Irskem, kde má Spojené království jedinou pevninskou hranici se státem EU. Dohoda o brexitu ji provizorně řeší skrze tzv. „severoirskou pojistku“

Co je to severoirská pojistka?

Tento mechanismus má zabránit, aby se po brexitu obnovila tvrdá hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou. V případě, že by se vyjednavači neshodli na řešení během přechodného období, „pojistka“ ve smlouvě by zajistila, že nevznikne opět hranice. Brusel měl Londýn ujistit, že opatření skončí zároveň s 21měsíčním přechodným obdobím, čili koncem roku 2021.

Co se stane, pokud parlament dohodu schválí?

Pokud by se většina poslanců shodla na přijetí dohody o brexitu, byl by zahájen proces ratifikace dohody ve všech parlamentech zemí Evropské unie. Ty by musely schválit podobu dohody, popřípadě si vyjednat výjimky. Británie by pak koncem března opustila struktury EU a během následného přechodného období by měly být vyjednány veškeré detaily o budoucím uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím.

Co se stane pokud parlament dohodu neschválí?

Premiérka Theresa Mayová pak bude mít tři pracovní dny na to, aby poslancům předložila plán B, tedy náhradní variantu. Pokud by se poslancům nezamlouval ani plán B, mohlo by dojít k tzv. brexitu bez dohody.

Premiérka Mayová trvá na tom, že naplnění mandátu, který britským politikům udělili voliči v referendu z června 2016 rozhodnutím o brexitu, zaručí pouze dohoda, jíž její vláda vyjednala v listopadu s Bruselem. Zároveň také trvá na tom, že předložená dohoda pomůže minimalizovat dopad odchodu ze společenství na britské hospodářství a že je lepším řešením, než jaké by představoval odchod bez dohody.

Co je brexit bez dohody?

Brexit bez dohody, neboli tvrdý brexit. V takovém případě by totiž Spojené království přestalo být ze dne na den součástí vnitřního trhu EU i celní unie a vzájemný obchod by se odehrával podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Pro Británii by začala platit ta nejpřísnější pravidla – například pro vstup do Francie by obyvatelé Velké Británie potřebovali obdržet cestovní vízum. Zablokování odchodu Británie z Evropské unie parlamentem je nyní pravděpodobnější než brexit bez dohody, uvedla v pondělí premiérka Mayová.

Jak může premiérka předejít tvrdému brexitu?

Premiérka Mayová se může teoreticky pokusit překonat zablokovaný parlament vyvoláním předčasných voleb, které by ovšem museli schválit sami poslanci. V tom případě by se sice mohla obměnit situace v Dolní komoře, ale na druhou stranu by premiérka mohla ztratit svou pozici a tím přijít o možnost rozhodování. Volby by se konaly do 25 dní od jejich vyhlášení.

Podle The Guardian se Evropská unie tváří v tvář očekávané porážce premiérky Mayové při úterním hlasování připravuje na „technické“ odsunutí brexitu, a to přinejmenším do července.

Proč Britové chtějí brexit?

Británie si bude moci stanovit vlastní imigrační kontroly pro pohyb občanů ze zemí EU. Britská vláda nebude po tvrdém brexitu muset platit roční příspěvek ve výši 13 miliard liber do rozpočtu EU. Ale zároveň přijde o dotace - například tři miliardy liber pro britské farmáře.