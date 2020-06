Británii čeká zásadní krok v uvolňování restrikcí. V New Yorku se otevírají kanceláře a obchody

Londýn Británie za necelé dva týdny zažije další zásadní krok na cestě k návratu k životu před koronavirem, protože obyvatelé Anglie budou moci opět zajít do restaurací či hospod a otevřou se také muzea a kina. Podrobnosti ohledně další vlny uvolňování restrikcí v úterý odpoledne představí v parlamentu premiér Boris Johnson. Podle serveru BBC ministerský předseda nejspíš oznámí i změnu ohledně dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti, která by nově měla být jeden metr namísto dosavadních dvou metrů.

Právě zmírnění bezpečné vzdálenosti podle britských médií pomůže podnikatelům, kterých se uvolňování od 4. července bude týkat. Kromě stravovacích zařízení se mají poprvé od půlky března otevřít bary, hospody, hotely, ale také galerie. Provozovatelé upozorňovali na to, že pokud by v době zahájení provozu pravidlo o dvoumetrové vzdálenosti platilo, znamenalo by to při obsluhování hostů obrovské potíže a omezení.



Server Independent napsal, že premiér bude hovořit i o tom, za jakých okolností bude možné otevřít například kina. Ta budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla, diváci si nejspíš budou muset vstupenky rezervovat předem a omezení se budou týkat i zasedacího pořádku v sálech.

Britské úřady v pondělí ohlásily nejnižší denní bilanci úmrtí pacientů s koronavirem od poloviny března. Nových obětí bylo 15. Snižuje se i přírůstek případů nákazy - v neděli bylo nových nakažených méně než tisíc, nejméně od chvíle, kdy v Británii 23. března začala platit celostátní karanténa.

V New Yorku se otvírají kanceláře, obchody i kadeřnictví

Město New York v pondělí vstoupilo do druhé fáze rušení karanténních opatření, v níž se mohou začít zaměstnanci vracet do kancelářských budov, zatímco zákazníky mohou opět přivítat kadeřnictví nebo zahrádky restaurací. Deník The New York Times (NYT) nicméně konstatoval, že chodníky i soupravy metra byly na začátku pracovního týdne navzdory uvolňování poměrně prázdné. Ve Spojených státech podle Univerzity Johnse Hopkinse v pondělí přibylo kolem 31 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem a nejméně 424 hlášených obětí.



New York hlásí ze všech amerických států největší koncentraci známých infekcí i úmrtí připisovaných nemoci covid-19, kterých eviduje skoro 31 tisíc. Stejnojmenné velkoměsto bylo na jaře hlavním ohniskem epidemie v USA a se zmírňováním karantény tak postupuje ještě pomaleji než další části státu New York. První vlna uvolňování zde začala teprve před dvěma týdny.

„Fáze jedna byla velmi důležitá. Ale fáze dvě je pro město vskutku obrovským krokem. Tady se jedná o většinu naší ekonomiky,“ řekl na tiskové konferenci starosta nejlidnatějšího amerického města Bill de Blasio.

Po více než třech měsících se tento týden mohou lidé začít vracet do svých kanceláří, zaměstnavatelé ovšem mají nařízené kapacitní limity a musí zajistit dostatečné rozestupy mezi pracovníky. Kromě toho už je ve zhruba osmimilionovém New Yorku povoleno stravování na zahrádkách restaurací, nakupování v některých dosud uzavřených obchodech i otevření kadeřnictví a realitních kanceláří.

Podle NYT byl nicméně i v pondělí život ve městě daleko od dřívějšího normálu. „Počet lidí vracejících se do práce byl výrazně nižší oproti houfům, které se kdysi tísnily ve veřejné dopravě a ve výtazích mrakodrapů. (...) Chodníky, které by byly běžně přecpané, byly vcelku prázdné. Vagony metra měly relativně málo pasažérů na začátek pracovního týdne,“ popisuje list.

Hrozba koronaviru ani v New Yorku zcela nepominula, severovýchodní stát ale na rozdíl od mnoha jiných hlásí stabilní pokles křivky nových nákaz a dramatické zlepšení oproti stavu z března a dubna. Naopak jižní a jihovýchodní státy USA nebo také Kalifornie a Oregon v posledních dnech zaznamenávají rekordní počty pozitivně testovaných obyvatel.