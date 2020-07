Británii při druhé vlně epidemie koronaviru hrozí až 120 tisíc úmrtí, tvrdí vědci

Londýn Británie musí začít s intenzivními přípravami na druhou vlnu epidemie covidu-19, při které by v nejhorším případě mohlo zemřít až 120 000 lidí. Varují před tím přední vědci ve zprávě vypracované na podnět hlavního vědeckého poradce vlády Patricka Vallance.

Odborníci uvedli, že tento odhad počtu mrtvých není předpovědí toho, co se pravděpodobně stane. Jde o upozornění, jak by se pandemie mohla vyvíjet, pokud případů nákazy koronavirem bude rychle přibývat, ale zdravotnictví a sociální služby podniknou jen málo pro to, aby se na novou situaci připravily.

„Z tohoto modelu vyplývá, že počet úmrtí by při nové vlně v zimě mohl být vyšší (než nyní). Ale nebezpečí, že se tak stane, lze snížit, pokud proti tomu okamžitě podnikneme kroky,“ cituje v úterý list The Guardian na svých internetových stránkách Stephena Holgata, profesora imunofarmakolgie, z univerzity v Southamptonu, který stál v čele 37členného vědeckého týmu. Podle nich by se reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný, vyšplhalo v případě splnění pesimistického scénáře na 1,7. V Anglii nyní tento údaj činí přibližně 0,9.

Vědci také varují, že druhá vlna koronavirových infekcí se může v zemi sejít s epidemií chřipky. Virus se může s větší silou vrátit také kvůli tomu, že s příchodem podzimu lidé tráví více času ve vnitřních prostorách, kde se v chladnějším období oproti létu méně větrá. Nejtěžší období podle nich přijde v lednu a únoru příštího roku.

Odborníci doporučují, aby úřady na podzim zahájily velkou kampaň s cílem informovat lidi, co dělat proti šíření nákazy. Dále vyzývají, aby si nemocnice a domy s pečovatelskou službou vytvořily zásoby ochranných pomůcek a navýšily testovací kapacity.

V Británii se doposud koronavirem nakazilo více než 290 000 lidí, bezmála 45 000 z nich zemřelo. Na tuto zemi pandemie covidu-19 dolehla nejvíce v Evropě.

Od 24. července budou lidé v obchodech a supermarketech v Anglii muset nosit roušky, od půlky června už tato povinnost platí ve veřejné dopravě. Agentura AP k tomu napsala, že Británie donedávna zaujímala k rouškám liberálnější přístup: lidem jejich nošení doporučovala, ale nenařizovala. Premiér Boris Johnson, který kvůli těžkému průběhu covidu-19 strávil na jaře týden v nemocnici, ochranu nosu a úst začal nosit teprve minulý týden. Zástupci zdravotníků i opozice tvrdí, že nařízení o povinnosti nosit roušky v obchodech v Anglii přichází příliš pozdě. Ve Skotsku platí už několik dnů. V Británii si každá část země určuje vlastní opatření pro boj proti koronaviru.