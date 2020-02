Britové dostanou po brexitu nové pasy. Budou modré, vyrobené v Polsku podle standardů EU

LONDÝN Velká Británie začne od příštího měsíce produkovat nové pasy, které mají podtrhnout odchod z Evropské unie. Budou mít modrou barvu, vyrobí je francouzsko-nizozemská společnost v Polsku. Produkce by navíc měla být podle ministerstva vnitra co nejekologičtější.

„Nejzelenější pasy v historii“ využije zároveň i vyvyvinutou technologii, kterou většina pasů EU v klasické burgundské barvě nemá. Obsahovat by měl řadu nových či aktualizovaných bezpečnostních funkcí včetně pevné polykarbonátové datové schránky, která ochrání osobní data. Ministryně vnitra Priti Patelová změnu barvy i vývoj technologií uvítala.

„Opuštění Evropské unie nám dalo příležitost obnovit naši národní identitu a vytvořit si vlastní cestu světem. Návrat k ikonickému modro-zlatému designu nám pomůže skutečně se propojit s tím, kým opravdu jsme,“ řekla Patelová. „Nemůžu se dočkat, až si jeden pořídím a budu s ním cestovat,“ dodala.



S entusiasmem ministryně se neshoduje poslanec Evropského parlamentu za britské Evropského hnutí Edward McMillan-Scott. Ten uvedl, že nové pasy budou pro mnoho Evropanů výsměchem. „Budou to vnímat jako symbol přístupu k EU, který k věci panuje mezi konzervativci. A ten je izolační, sebedestruktivní a ignorantský,“ uvedl pro The Guardian. Podle něj tento pas bude pro Brity mimo jiné znamenat dlouhé fronty na mezinárodních letištích.

Od léta už by všechny vydané pasy měly být v modré barvě. Do té doby budou modré pasy vydávány spolu s těmi původními v tmavě červené barvě. Ty pak budou platné do data expirace, které je v dokumentu uvedené.

Modro-zlaté pasy budou paradoxně vyrobeny evropskou firmou v evropském státě. Vyrobí je totiž nizozemsko-francouzská společnost v polském městě Tczew. Pro proces vydávání vytvoří britská vláda speciálně 70 nových míst, píše server CNN.