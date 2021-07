Britové ukončí covidové restrikce 19. července. Proč tahle cesta zatím není pro Česko reálná?

LONDÝN/PRAHA „Teď, nebo nikdy.“ Těmito slovy v úterý definoval britský premiér Boris Johnson plán své vlády na uvolnění protipandemických restrikcí. Na něj má dojít 19. července, a to i přesto, že země se momentálně potýká s další velkou vlnou nákazy. V úterý úřady zaznamenaly na 29 tisíc nových případů, tedy nejvíc od ledna, kdy se v zemi šířila takzvaná britská mutace.

Vláda navzdory tomu tvrdí, že rozvolňování je na místě a své plány opírá především o vysoký počet očkovaných. Alespoň jednu dávku vakcíny již v Británii obdrželo 67 procent populace a plné ochrany požívá přesná polovina.



Británie už se již v zavádění či rušení restrikcí nechce řídit počtem nakažených, nýbrž počtem hospitalizovaných. Dochází tím ke změně paradigmatu, kterou dříve předznamenal například Singapur. Podobně by se podle německého ministra zahraničí Heika Maase mohlo od září zachovat také Německo.

Česko však zatím podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není na podobný plán připraveno. Sám ministr považuje postup Britů za „relativně odvážný“. Česká společnost si podle něj něco podobného bude moct dovolit teprve, „až bude mít dostatečnou úroveň proočkovanosti“.

Zapravdu dávají Vojtěchovi i někteří čeští experti. Podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala se ostrované vydali po „schůdné cestě“, na které však my „ještě nejsme“. Kompletní české rozvolnění v blízké době vyloučil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Britové podle něj zvolili „vysoce rizikovou strategii, která není v Česku v této době použitelná.“

A kritika zaznívá i od britské opozice. Lídr labouristické strany Keir Starmer označil vládní plán za „nezodpovědný“. Přednostně pak zkritizoval zrušení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest na veřejných místech.

Nosit roušku například v městské hromadné dopravě nebo ve vnitřních prostorách je podle Starmera „prostě zdravý rozum“.



Premiér Johnson však zdůraznil, že vláda nikomu nošení roušek nezakazuje ani nenařizuje. Jde podle něj naopak o „konec vládního diktátu“. Na otázku, zda bude on sám nosit roušku i po devatenáctém červenci, Johnson odpověděl vyhýbavě. „Záleží na okolnostech,“ řekl ostrovním novinářům.

„Bitva o roušky“ momentálně zuří ve všech patrech britské společnosti. Kus látky přes obličej, zdá se, polarizuje podobně radikálně jako před šesti lety referendum o brexitu.

Zatímco konzervativci, kteří byli ke covidovým restrikcím dlouhodobě skeptičtí, konec povinných roušek vnímají jako kýžený návrat osobní svobody, liberálové zdůrazňují, že svým rozhodnutím nosit roušku chtějí chránit ostatní. Někteří dokonce navždy.

„Už nikdy nepřestanu nosit roušku například v letadle,“ řekla deníku The Independent 31letá Grace ze severoanglického Leedsu. „Všichni se tam vždycky nachladí nebo alespoň kýchají.“

Až 100 tisíc denně

Britská vláda očekává, že počet infekcí bude dál stoupat. „K 19. červenci, kdy vstoupíme do čtvrté fáze rozvolňování, naznačují doporučení a modely, které jsme dostali, že bychom mohli mít až 50 tisíc případů denně,“ řekl k tomu v úterý nový ministr zdravotnictví Sajid Javid. Naznačil zároveň, že vlna by mohla vrcholit až na 100 tisících.

I přesto je podle Javida rozvolnění namístě. Brity již totiž chrání „ochranná hradba“ očkování – vakcíny sice nejsou s to spolehlivě zabránit nákaze agresivní variantou delta – před vážným průběhem nemoci však chrání až z devadesáti procent.

I přes to, že čísla infikovaných stoupají, hospitalizace a úmrtí s tím tentokrát nejdou ruku v ruce. Zatímco v lednu umíralo při stejném počtu nakažených až 1200 lidí denně, v úterý to bylo 37. Bylo to zdaleka nejvyšší číslo za poslední týdny.

Velké procento nakažených v současnosti tvoří totiž neočkovaní mladí lidé, u kterých se nákaza podle epidemiologa Tima Spectora z King’s College London projevuje „spíše jako horší nachlazení“.

S přespříštím pondělím se pro Brity zdaleka nezmění jen povinnost nosit roušky. Podle deníku The Daily Telegraph vláda také plánuje zrušit povinnost karantény pro cestující z evropských zemí. To by v praxi mohlo znamenat návrat „normálních“ prázdnin – běžnou součástí britského léta je totiž výjezd do letních bytů v Řecku, Španělsku či Francii. Všechny jmenované země jsou však dosud na obávaném „jantarovém“ seznamu, který kromě dvou negativních testů na koronavirus vyžaduje po příjezdu desetidenní pobyt v jednom ze státem určených „karanténních“ hotelů.

To v praxi drtivou většinu výletníků odradí – stejně jako to odradilo řadu potenciálních fanoušků fotbalového Eura, které se hraje mimo jiné na proslulém londýnském stadionu Wembley.

Chystá se i návrat sportu

Součástí britského rozvolňovacího plánu je také pilotní sportovní program, jehož součástí je i legendární tenisový Wimbledon. Již probíhající turnaj, který bude vrcholit v polovině měsíce, původně měla navštěvovat maximálně poloviční kapacita legendární tenisové arény. Nakonec však bylo zrušeno i toto omezení a tenisový green nyní může sledovat až 42 tisíc diváků.

Zrušení covidových restrikcí má v neposlední řadě politický rozměr. Jedná se totiž o první velkou výzvu pro ministra zdravotnictví Javida. Ten na citlivém postu nahradil Matta Hancocka poté, co si tento často kritizovaný konzervativec utrhl z ostudy kabát. Do bulvárních deníků totiž utekly fotografie, na nichž prokazatelně líbá svou poradkyni a porušuje tak mimo jiné covidová pravidla, jejichž byl do značné míry symbolem.

Pokud Javid uspěje, mohl by podle britských komentátorů opět nabýt politicky na ceně. Tomuto charismatickému muži pákistánských kořenů je již delší dobu předpovídána velká budoucnost.