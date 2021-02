Britové už plánují letní prázdniny. Johnson očekává, že dospělá populace bude do července proočkována

LONDÝN/PRAHA Premiér Boris Johnson o víkendu oznámil, že všichni dospělí Britové budou očkováni do konce července tohoto roku. To by ostrovanům mělo umožnit „normální“ letní dovolenou.

Spojené království má letní pauzu tradičně posunutou oproti ostatním evropským zemím. V Anglii a Walesu děti končí až v polovině července a do škol se zpravidla vracejí druhý zářijový týden. To britské vládě umožňuje operovat se začátkem prázdnin ve svém vakcinačním – a potažmo rozvolňovacím – plánu. Oproti původnímu závazku proočkovat dospělou populaci do září se kabinet nově zaručil již za konec července.



Podle britských médií zároveň probíhají intenzivní vyjednávání se zeměmi, kde má mnoho ostrovanů letní byty. V srpnu by tak Britové snad mohli vyjet například do Řecka či Španělska – v obou případech by měl stačit v jejich domovině vydaný „covid pas“, neměli by potřebovat ani negativní test na koronavirus.

Významní konzervativci Johnsonův prázdninový plán podpořili. „Jedna věc je uvalovat extrémní krizová opatření, když je riziko úmrtí vysoké, ale je nemožné obhájit je v době, kdy pozitivní testy, hospitalizace a počty úmrtí rychle klesají a nejzranitelnější část populace je již očkována,“ řekl britskému deníku The Daily Telegraph sir Graham Brady, předseda vlivné Komise 1922. Ta hraje zásadní roli v určování, kdo bude lídrem Konzervativní strany, popřípadě kdo bude z postu odvolán – její obětí se v minulosti stala například bývalá premiérka Theresa Mayová.

Britové jsou na čele pomyslného evropského vakcinačního pelotonu. Podle serveru Our World in Data, provozovaného Oxfordskou univerzitou, již 17,3 milionu z nich obdrželo alespoň první dávku očkování proti covidu-19. Před nimi jsou pouze Spojené státy, kde již vakcína částečně chrání na 43 milionů lidí. Při přepočtu na obyvatele je zase před ostrovany pouze Izrael, který již očkoval 49 procent populace – Britové 25. Na záda se jim z evropských států dívá jedině Srbsko, které již ruský přípravek Sputnik V či čínský Sinopharm podalo téměř 12 procentům občanů.

Britům značně pomohl „očkovací náskok“. Přípravek Pfizer totiž začali podávat již 8. prosince – jako vůbec první na světě. Všechny tři vakcíny, které jsou ve Spojeném království schválené, se aplikují ve dvou dávkách v rozmezí několika týdnů, přičemž důraz je kladen na podání alespoň první dávky. Plné ochrany zatím požívá něco přes půl milionu lidí, především z nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři v domovech důchodců či zdravotníci v první linii.

Postupné rozvolňování

Britové by rádi měli prvenství i v dalších směrech. Již dnes premiér Boris Johnson oznámí plán postupného rozvolňování koronavirových opatření. Jakkoli ještě nejsou známy přesné detaily, je vysoce pravděpodobné, že se britští žáci vrátí do škol 8. března. Obchody by mohly otevřít v průběhu dubna a restaurace a puby začátkem května.



Další rozvolnění je údajně v plánu přes velikonoční svátky. Ve Spojeném království by mohlo být znovu představeno takzvané pravidlo šesti, jež v zemi platilo loni na podzim. U žádného stolu nesmělo sedět více než šest lidí, sportovní aktivity byly omezeny na šest hráčů a tak dále. Nově by k němu mohly přibýt takzvané „staycations“ – hybrid mezi anglickými slovy pobyt a prázdniny. V zásadě by se jednalo o výlety a společenské aktivity v blízkosti domova.

Velkou roli ve společenské debatě zároveň začínají hrát vyhlášené sportovní turnaje. Zdá se, že konzervativní vláda si vytknula za cíl stůj co stůj uspořádat jednak legendární tenisový Wimbledon, který připadá na přelom června a července, jednak sedm zápasů fotbalového Eura na londýnském Wembley.

Boris Johnson zůstává ve svých veřejných prohlášeních velmi opatrný. Chce tak pravděpodobně předejít předvánočnímu fiasku, kdy byly Britům opakovaně přislíbeny „normální Vánoce“, z čehož však nakonec sešlo a valná část lidového hněvu padla právě na jeho hlavu. V soukromí ale údajně opět začíná překypovat optimismem, zejména vzhledem k nezpochybnitelnému britskému úspěchu na poli vakcinace. S odkazem na interní vládní zdroje o tom píše deník The Daily Telegraph.