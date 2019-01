Firma nemá žádnou loď, přesto vyhrála zakázku na převoz zboží přes La Manche

PRAHA/LONDÝN Pro případ „tvrdého brexitu“ chtěla britská vláda předejít přetížení dopravy v britských přístavech, přístupových bodech do Británie z kontinentu. Vypsala proto zakázku za téměř tři miliardy korun pro přepravní společnosti, které přes moře případný nápor zboží pomohou přepravit. Jak se ale ukázalo, jedna ze tří vítězných společností nemá žádnou loď a podobnou službu nikdy neprovozovala.

Těžko předvídat, jak by trhy reagovaly na případ tvrdého brexitu, tedy na to, že mezi Evropskou unií a Velkou Británií po jejím odchodu z EU nebudou žádné obchodní dohody. Britská vláda každopádně s takovým scénářem počítá a rozhodla se pro posílení lodní dopravy mezi ostrovem a kontinentem.



Britská společnost Seaborne Freight, jedna ze tří vybraných firem, která si od ostrovní vlády vysloužila kontrakt v hodnotě 394 milionů korun, měla zajišťovat dopravu mezi Ramsgate, přístavem ve východní Anglii, a belgickým Oostende. Jak ale zjistila BBC, má to jeden háček. Společnost nevlastní žádnou loď a v oboru nikdy předtím nepodnikala.

Místní zastupitel pro oblast, kde Ramsgate leží, Paul Messenger nevěří, že by firma mohla zakázku zvládnout. „Nemá žádnou loď, nemá žádnou obchodní historii, jak by mohla dostát svým závazkům?“ ptá se Messenger s tím, že přepravce má službu poskytovat od 29. března. To se podle něj nedá stihnout.

Vláda: Rádi podpoříme nový britský byznys

Podle ministerstva dopravy byla zakázka uzavřena s plným vědomím toho, že firma Seaborne Freight je zcela novým přepravcem. „Jako u všech ostatních jsme pečlivě prostudovaly obchodní, technickou a finanční stránku společnosti, než jsme ji zakázku udělili,“ uvedl úřad.

Podle Messengera ale rozhodnutí nedává žádný smysl. Přístav v Ramsgate je poměrně malý a většina odpovídajících lodí už v provozu je. Trajektová doprava přes kanál La Manche tu fungovala už v minulosti - než v roce 2013 zkolabovala společnost, která ji provozovala a městu zůstala dlužna desítky milionů korun.

„Proč vybrat společnost, která v celé své historii nepřevezla jediný náklaďák a dát jí 14 milionu liber? Té logice nerozumím,“ diví se Messenger. Poukazuje navíc na fakt, že domácí společnosti zakázka také nepodpořila. Seaborne Freight je sice britská firma, další dvě vybrané společnosti jsou ale ze zahraničí - Britanny Ferries je francouzská a DFDS dánská.



Oficiální odchod Británie z Evropské unie je naplánován na 29. března. O konečné verzi obchodní dohody mezi Unií a Británii měli poslanci v Londýně hlasovat v prosinci. Premiérka Mayová ale odložila hlasování na leden.