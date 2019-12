Britská královna hledá správce sociálních sítí přes LinkedIn. Nabízí mu solidní plat i obědy zdarma

Londýn Až 50 tisíc liber ročně (přes 1,5 milionu korun), volné víkendy a obědy zdarma. Britská královna Alžběta II. se ve svých 93 letech rozhodla najít člověka, který bude spravovat obsah jejích sociálních sítí a udrží tak kontakt královny s celosvětovou veřejností.

Buckinghamský palác zveřejnil pracovní nabídku ve čtvrtek na svých oficiálních stránkách a profesní sociální síti LinkedIn. Přihlásilo se již 200 zájemců. Informoval o tom deník The New York Times.



Královská rodina sdílela nabídku pozice ředitele sociálních sítí na síti LinkedIn (sociální síť, kde může uživatel sdílet svůj životopis, nebo naopak pracovní nabídky a spojit se tak s potenciálním zaměstnancem či zaměstnavatelem - pozn. red). O nabídce informovala ve čtvrtek 12. prosince a do pátku se na pozici přihlásilo již 200 uživatelů. Zájemci mohou posílat své životopisy do Štědrého dne, tedy 24. prosince.

Volné víkendy a oběd zdarma

„,Je jasné, že Váš obsah budou sledovat miliony sledujících,“ píše se tučným písmem v nabídce. Což si pravděpodobně všichni uchazeči uvědomují, neboť jejich zaměstnavatelem bude skutečně britská královna. Mezi benefity budoucího správce sociálních sítí patří například volné víkendy nebo obědy zdarma.



Ideálním kandidátem je podle buckinghamského paláce někdo, kdo má zkušenosti se správou významných webových stránek, sociálních sítí a ostatních digitálních formátů. Královna hledá opravdového znalce sociálních sítí, který vybuduje obsah a pomůže jí udržet kontakt s miliony sledujících. „Je to o tom nestát na místě a hledat nové cesty k udržení přítomnosti královny ve veřejném povědomí na světové scéně,“ píše se v popisu pracovní pozice.

Nabídka ve čtvrtek přesměrovávala žadatele na oficiální web královské rodiny. I zde jsou popsány podrobné informace o tom, koho královna hledá. Mzda budoucího správce sociálních sítí se pohybuje od 45 do 50 tisíc liber ročně (přes 1, 5 milionu korun), a to na základě jeho zkušeností. Pracovní doba bude od pondělí do pátku a budoucí zaměstnanec odpracuje celkem 37,5 hodiny týdně.



Profesorka britské moderní historie na Bostonské univerzitě Arianne Chernock si myslí, že tato pozice uznává roli sociálních sítí, jež pomáhají královské rodině kontrolovat jejich veřejný obraz. „Myslím, že se královská rodina snaží vymyslet, jaký být proaktivnější ve vztahu k médiím,“ řekla při rozhovoru pro deník The New York Times. Rovněž poznamenala, že královská rodina má i svůj YouTube kanál.

Sociální sítě nejsou mezi blízkými královny žádnou novinkou. Harry a Meghan Markle, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, pravidelně sdílejí fotografie na společném Instagramu, který sleduje téměř 10 milionů lidí. V červenci na něm zveřejnili fotografie ze soukromého křtu jejich syna Archieho.