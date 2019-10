Britská královna potvrdila přerušení činnosti parlamentu. Zákonodárci se sejdou až 14. října

Londýn Britský parlament po projednání úterní agendy znovu přeruší své zasedání, a to do příštího pondělí. Plán vlády oznámený minulý týden v úterý na schůzi svého poradního sboru schválila královna Alžběta II. Nařízením panovnice by měla definitivně skončit nejdelší schůze britských zákonodárců od občanské války z poloviny 17. století.

Stejným nástrojem už byla činnost parlamentu pozastavena ve druhém zářijovém týdnu, nejvyšší soud toto rozhodnutí ale o dva týdny později anuloval, protože podle něj v této věci vláda postupovala nezákonně. Královně kabibnet v čase krize kolem brexitu doporučil zasedání přerušit na skoro pět týdnů, přičemž podle soudců mimořádný krok nebyl patřičně zdůvodněn.

Johnson požádá státy EU o odklad brexitu, pokud se parlament nedohodne na podobě odchodu Zákonodárci se následně 25. září vrátili ke své práci, kabinet premiéra Johnsona nicméně trval na tom, aby se v původně plánovaném termínu 14. října uskutečnilo slavnostní zahájení nové parlamentní schůze. Tu stávající, která trvá už od června 2017, tedy doporučil ukončit dnes. Parlamentní schůze v Británii běžně trvá zhruba 12 měsíců a je jakýmsi ekvivalentem sportovní sezony či akademického roku, vysvětluje knihovna Dolní sněmovny. Na jejím konci zanikají všechny rozpracované návrhy zákonů a vláda následně prostřednictvím projevu královny při zahájení nové schůze představuje legislativní plány pro další období. Přestávky mezi dvěma schůzemi jsou běžným úkazem, zpravidla k nim ale dochází na jaře a netrvají déle než tři týdny. Britský plán nepovede k brexitové dohodě, shodly se prý státy EU. Johnson trvá na odchodu ke konci října Premiéra Johnsona jeho kritici obviňovali, že pětitýdenním pozastavením zasedání chtěl umlčet poslance v souvislosti se svou strategií kolem britského odchodu z Evropské unie. Jeho postup ale nakonec pomohl zmobilizovat odpůrce brexitu bez dohody a parlament už v prvním zářijovém týdnu schválil zákon, který má tomuto scénáři na konci října zabránit. Johnson tvrdí, že vláda potřebuje novou parlamentní schůzi, aby mohla předložit plány týkající se zdravotnictví, školství a dalších domácích témat. Zároveň ale volá po předčasných volbách, protože jeho kebinet minulý měsíc přišel v Dolní sněmovně o většinu a nemůže tedy pomýšlet na prosazování zásadních legislativních návrhů.