Britská léková agentura nedoporučuje vakcínu AstraZeneca mladším 30 let

Londýn Britská léková agentura MHRA doporučuje, aby se lidem mladším 30 let podávaly jiné vakcíny proti covidu-19 než ta od firmy AstraZeneca. Důvodem jsou vzácné případy tvorby krevních sraženin u očkovaných. Přínosy preparátu britsko-švédské společnosti však podle britského úřadu nadále převažují. Totéž konstatovala švédská agentura pro léčivé výrobky.

Dva členové německá očkovací komise při Institutu Roberta Kocha (RKI) podle agentury Reuters řekli, že nevidí žádné nevýhody nebo rizika plynoucí z očkování jinou vakcínou při podávání druhé dávky mladým lidem, kteří jako první dávku dostali preparát AstraZeneca.

Národní úřady se k vakcíně AstraZeneca vyjádřily poté, co Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dospěla k tomu, že výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem očkovací látky firmy AstraZeneca. Šéfka EMA Emer Cookeová však zdůraznila, že látka je velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci covid-19 stále převyšuje možná rizika.

Britská MHRA uvedla, že zkoumá možnou souvislost mezi vakcínou AstraZeneky a vzácnými krevními sraženinami. Lidé mladší 30 let by však podle ní měli dostávat vakcíny vyráběné firmami Pfizer/BioNTech a Moderna. Šéfka MHRA June Raineová podle Reuters řekla, že přínosy „nadále převažují u velké většiny lidí nad riziky“.

V Británii bylo dosud podle MHRA hlášeno 79 případů tvorby krevních sraženin po očkování vakcínou AstraZeneky. V 19 případech, které se většinou týkaly mladých lidí, došlo k úmrtí. Přímá souvislost mezi očkováním a tvorbou sraženin však podle britské očkovací komise nebyla prokázána.

Také švédský úřad pro léčivé výrobky trval na přínosech sledované vakcíny. „Stojíme za tím závěrem, že přínosy převažují nad riziky,“ řekla zástupkyně úřadu Ulla Wändelová Limingaová.

Švédsko v březnu přerušilo očkování vakcínou firmy AstraZeneca, ale později ho obnovilo u lidí starších 65 let. Také například v Německu je preparát podáván zpravidla jen lidem starším 60 let. Očkování mladších lidí je možné na vlastní nebezpečí po vysvětlení rizik.

Zástupci německé očkovací komise uvedli, že mladí lidé, kteří už látku AstraZeneca dostali, mohou být očkováni druhou dávkou jiné vakcíny. „Nikdo z imunologického hlediska neočekává, že by bylo škodlivé dostat druhou dávku z jiné vakcíny,“ řekla členka komise Marianne Röblová-Mathieuová. Pokud by se druhá dávka ukázala jako neúčinná, mohla by být účinná třetí dávka, domnívá se expertka.