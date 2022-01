Doporučujeme

Velká Británie se rozhodla o vojenské pomoci Ukrajině, tak vyslala do Kyjeva dva transportní letouny Boeing C-17 Globemaster s vzácným nákladem na palubě - a to s lehkými protitankovými střelami typu NLAW, které mají krátký dolet a slouží k obraně. Co ovšem zaujalo, byla neobvyklá dráha letu, kdy se stroje vyhnuly Německu a letěly severní oklikou přes Dánsko. Nyní se spekuluje o důvodech. Nestál za tím zákaz z Berlína?