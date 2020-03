Britská ministryně čelí skandálu kvůli údajné šikaně. Na podřízené měla být vulgární a ponižovat je

PRAHA/LONDÝN Titulní stránky britských deníků neplnil v úterý jen boj proti šíření koronaviru, ale také prohlubující se skandál kolem ministryně vnitra Priti Patelové. Ta od minulého týdne čelí obviněním ze šikanování podřízených.

Zpravodajská BBC nyní zjistila, že jedné z bývalých poradkyní političky bylo po vznesení podobné stížnosti vyplaceno urovnání ve výši 25 000 liber (přes 700 000 Kč). Premiér Boris Johnson v pondělí pověřil vládní činitele, aby záležitost vyšetřili.



První obvinění ohledně šikany se v britském tisku objevila minulý měsíc a o víkendu aféra výrazně nabrala na obrátkách s rezignací nejvýše postaveného úředníka na ministerstvu vnitra Philipa Rutnama. Ten se při sobotním vystoupení před novináři označil za oběť „kruté a promyšlené kampaně“, k níž prý přispěla i Patelová. Dále uvedl, že ministryně na pracovišti používá vulgarismy, ponižuje podřízené a opakovaně vystavuje personál nepřiměřeným požadavkům.

Politička obvinění odmítla a podporu jí vyjádřil i premiér Johnson, záhy se ale objevil nový problém. BBC v pondělí večer informovala o případu z roku 2015, kdy ještě Patelová působila na ministerstvu práce. Dostala se k dokumentům, podle nichž tehdejší náměstkyně hrubým způsobem propustila jistou poradkyni, která následně spolykala množství prášků a byla ve vážném stavu hospitalizována.

Propuštěná činitelka poté hrozila ministerstvu práce žalobou, načež úřad souhlasil s vyplacením odškodného. Rezort nicméně neuznal žádnou zodpovědnost a případ se nedostal před soud, uvedla BBC.

Interní vyšetřování ohledně údajné šikany vláda ohlásila už v pondělí odpoledne. „Byla vznesena obvinění, že ministryně vnitra porušila ministerský kodex. (...) Tato vláda vždy bere vážně jakékoli stížnosti související s ministerským kodexem a v souladu s procesem, který je v něm popsán, požádal premiér úřad vlády, aby zjistil fakta,“ řekl na půdě parlamentu Johnsonův de facto náměstek Michael Gove.

Aféře v úterý dala na titulních stránkách prostor řada britských deníků. Podle The Guardian je Patelová pod rostoucím tlakem, aby rezignovala, což list ilustruje fotografií sklíčeně vypadající ministryně pořízenou v pondělí večer. „Jednoznačná podpora ze strany Downing Street ji prozatím zachránila, ale upřímně řečeno si lze těžko představit, že by mohla dlouhodobě ve funkci setrvat,“ dodává komentátor webu Politico Jack Blanchard.

Pokud by obvinění ze šikany ukončila působení Patelové v čele rezortu vnitra, znamenalo by to po odchodu Británie z Evropské unie další výměnu na klíčovém vládním postu po překvapivém odchodu ministra financí Sajida Javida. Zároveň by to nebylo poprvé, co by 47letá politička opouštěla vládu po odhalení nevhodných praktik. Na podzim roku 2017 Patelová rezignovala na funkci ministryně pro mezinárodní rozvoj, protože se ukázalo, že předtím za zády tehdejší premiérky Theresy Mayové jednala s izraelskými politiky.