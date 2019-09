Britská ministryně práce Ruddová rezignovala kvůli vyloučení poslanců, opouští i stranu

LONDÝN Na protest proti ohlášenému vyloučení 21 konzervativních poslanců ze strany opustila vládu ministryně práce Amber Ruddová a vzdala se rovněž členství ve straně. Oznámil to v sobotu list The Times. Ruddová označila záměr premiéra Borise Johnsona zbavit se rebelujících poslanců za „čistku“ a „útok na slušnost a demokracii“.

Hrozba vyloučení ze strany postihla konzervativní poslance za to, že minulé úterý hlasovali pro možnost zablokovat brexit bez dohody. Podle Reuters mají být ze strany vyloučeni poslanci, kteří mají za sebou celkem přes 330 let parlamentní praxe. Záměr vyvolal kritiku médií a způsobil i napětí uvnitř strany.



V oznámení o rezignaci Ruddová kritizovala premiérovu neschopnost dosáhnout dohody s Evropskou unií o brexitu. Neexistuje podle ní důkaz, že by Johnson skutečně o dohodu s EU stál, přestože to tvrdí.

Ve čtvrtek oznámil odchod z vlády mladší premiérův bratr Jo Johnson a složil i poslanecký mandát. Jako důvod uvedl konflikt mezi loajalitou k rodině a národním zájmem. Dodal, že pociťuje „neřešitelné napětí“ a že teď nastal čas přenechat politické funkce jiným.

Ruddová byla považována za možnou kandidátku do premiérské funkce. Post ministryně práce zastávala již v kabinetu Theresy Mayové, předtím vedla i rezort vnitra. Proevropská politička platila spolu s dalšími ministry ve vládě Mayové za protiváhu k zastáncům tvrdé linie ohledně brexitu, uvedla agentura DPA. Většina z jejích souputníků však kabinet opustila poté, co se do jeho čela v červenci dostal Johnson.