Ve Francii představuje britská mutace 60 procent případů viru

Paříž Britská mutace koronaviru představuje 60 procent případů ve Francii, uvedl ve čtvrtek premiér Jean Castex na tiskové konferenci. Departement Pas-de-Calais u Lamanšského průlivu čeká víkendová uzávěra, začne v sobotu v osm hodin ráno a skončí v neděli v 18 hodin.

Mezi 20 sledovaných departementů, kterým hrozí uzávěra a přísnější opatření, přibyly tři další - Hautes-Alpes, Aisne a Aube. V těchto oblastech se od pátečního večera uzavřou obchodní centra nad 10 000 metrů čtverečních, která neprodávají potraviny. Premiér nechává na rozhodnutí prefektů, zda zruší veřejné akce, které se v jejich departementech mají konat.

Od 15. března budou ve Francii očkovat také lékárníci, příslušná právní norma bude schválena v pátek, uvedl ministr zdravotnictví Olivier Véran. Budou používat přípravek od společnosti AstraZeneca. Francie chce do poloviny dubna naočkovat deset milionů lidí, do poloviny května 20 milionů lidí a 30 milionů do léta, uvedl premiér Castex. Dosud dostalo očkování 3,1 milionu Francouzů.

Ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, mělo ve čtvrtek pozitivní test 25 279 lidí, 293 nakažených zemřelo. Tlak na francouzské nemocnice příliš nepolevuje, leží v nich 24 891 pacientů, z toho 3633 na jednotkách intenzivní péče.