Britská opozice i napotřetí zablokovala vypsání předčasných voleb

Londýn Britská Dolní sněmovna opět neschválila plán premiéra Borise Johnsona rozpustit parlament a vypsat předčasné parlamentní volby. Návrh potřeboval dvoutřetinovou podporu, tedy 434 hlasů, vyslovilo se pro něj dnes večer ale jen 299 poslanců. Johnson následně avizoval, že se pokusí volby na 12. prosince vyvolat alternativním způsobem, k němuž stačí prostá většina poslaneckých hlasů.

Neúspěch vlády se očekával, protože opoziční strany se stavěly proti premiérovu plánu. Představitelé opozice svůj odpor zdůvodňovali nedůvěrou vůči Johnsonovi, nesouhlasili také s novým návrhem rychlého projednání prováděcího zákona k dohodě o brexitu. Většina opozičních poslanců se nakonec hlasování zdržela.



Johnson se o rozpuštění parlamentu pokoušel potřetí za poslední dva měsíce. Navrhované prosincové předčasné volby však ani po dnešním nezdaru nejsou vyloučené. Předseda vlády oznámil, že se je pokusí prosadit pomocí stručného zákona, který eliminuje potřebu dvoutřetinové podpory. Takový návrh nicméně na rozdíl od toho dnešního může být poslanci upravován a musí projít všemi fázemi legislativního procesu.

„Později tento večer vláda oznámí představení krátkého návrhu zákona ohledně voleb 12. prosince, abychom konečně mohli dotáhnout brexit do konce,“ uvedl Johnson po večerním hlasování. Neupřesnil, kdy opatření Dolní sněmovně předloží, britská média ale dnes spekulovala, že by se tak mohlo stát už v úterý.

I za takového scénáře by se Johnson neobešel bez podpory některých opozičníků, neboť jeho Konzervativní strana drží v 650členné Dolní sněmovně pouze 288 křesel. Pomoci by vládě mohla Skotská národní strana (SNP) a také liberální demokraté. Tyto dvě strany avizovaly, že pro předčasné volby by za jistých podmínek hlasovaly. Labouristé, kteří jsou hlavní opoziční silou v parlamentu, se zatím k věci jasně nepostavili.

„Rozumím tomu tak, že zítra (v úterý) bude předložen návrh zákona. Pochopitelně se na to podíváme a prozkoumáme ten návrh a těšíme se na jasné, definitivní rozhodnutí, že brexit bez dohody je absolutně mimo hru a že nehrozí, aby tento předseda vlády nedodržel své slovo,“ citoval deník The Guardian lídra labouristů Jeremyho Corbyna.