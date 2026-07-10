Jen několik hodin po zahájení vyšetřování o možné vraždě policie zatkla mladíka v Newton Abbotu. „Podezřelý, který je bílý britský občan, nadále zůstává v policejní vazbě, zatímco bude vyšetřování pokračovat,“ upřesnil zástupce policejního šéfa policie v Devonu a Cornwallu Matt Longman.
Britská policie byla ve čtvrtek kolem poledne přivolána na političtinu adresu. Na jejím těle policisté nalezli vážná zranění. Forenzní specialisté místo činu nadále zkoumali i v pátek odpoledne.
Policie dále konstatovala, že po konzultaci s protiteroristickou jednotkou v rámci „počátečního vyšetřování“ není incident posuzován jako teroristický čin ani jako politicky motivovaný.
K případu se pro BBC vyjádřil také britský premiér Keir Starmer. „Je to opravdu šokující,“ pronesl v pátek vpodvečer před oznámením o zadržení možného pachatele. Právě teď podle něj nastal ten správný okamžik, aby se lidé „povznesli nad jakékoli politické rozdíly“ a apeloval na veřejnost, aby byla součinná s policií.
Widdecombeová naposledy veřejně promluvila před svou smrtí ve středu v pořadu britské televize Talk. „Je to velice rozhodný muž,“ uvedla na adresu stranického lídra Farage. Obhajovala jeho osobu také kvůli nedávnému obvinění z nepřiznání příjmů, kvůli kterému politik nakonec rezignoval na post poslance.
„Řekl si, že nemusí snášet všechno to pronásledování a obtěžování, jak se vládnoucí garnituře nebo tisku zlíbí, ale že může rozhodnutí okamžitě vzít do vlastních rukou,“ chválila jeho přístup ke skandálu. Podle ní je tato schopnost právě tím, co jej od ostatních politiků odlišuje.
Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a působila jako kabinetní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora v 90. letech. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.
Jako členka Konzervativní strany byla Widdecombeová v letech 1987 až 2010 poslankyní parlamentu. V 90. letech byla státní ministryní pro věznice či státní ministryní pro zaměstnanost. Ve straně Reform UK, kterou vede Nigel Farage, působila jako mluvčí pro imigraci a spravedlnost.