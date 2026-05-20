Britská policie otevřela kvůli Epsteinovi případy zneužití sahající až do 80. let

  10:32aktualizováno  10:32
Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti. | foto: AP

První případ spadá do období od poloviny devadesátých let do roku 2000 a odehrál se v hrabstvích Surrey a Berkshire jihozápadně od Londýna. Druhé podezření se týká oblasti západního Surrey a váže se ke druhé polovině osmdesátých let.

„Všechna oznámení o sexuálních deliktech bereme vážně a budeme sledovat všechny relevantní stopy, abychom informace ověřili nebo získali potvrzující důkazy,“ uvedla policie ve svém prohlášení. Úřady dodaly, že v souvislosti s oběma případy nebyl zatím nikdo zatčen.

Policie v Surrey patří mezi několik britských policejních sborů, které na základě dokumentů spojených s Epsteinem v současnosti spolupracují při vyšetřování potenciálních trestných činů.

Národní rada policejních náčelníků (NPCC), která sdružuje vedoucí představitele britské policie, již v únoru oznámila, že zřídila celostátní koordinační skupinu. Ta má za úkol podporovat útvary, které prověřují informace z více než tří milionů stran dokumentů zveřejněných na začátku tohoto roku.

Epsteinův skandál v posledních měsících otřásl celou Británií, včetně královské rodiny a vysokých politiků. Mezi nejznámější britská jména spojená s Epsteinovou kauzou patří bývalý velvyslanec v USA Peter Mandelson a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor. Loni Karel III. svému bratrovi kvůli vazbám na sexuálního delikventa odebral titul prince a další privilegia.

