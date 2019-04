Britská Sněmovna lordů schválila návrh zamezující brexit bez dohody

LONDÝN Britská Sněmovna lordů v pondělí večer schválila návrh zákona, který vylučuje odchod země z Evropské unie bez dohody 12. dubna. Návrh pověřuje premiérku Theresu Mayovou, aby vyjednala odklad brexitu, pokud by tento pátek hrozilo Británii neřízené opuštění EU.

Protože horní parlamentní komora přijala text s drobnými změnami, vrací se nyní k opětovnému schválení do Dolní sněmovny, informovala britská média.

Návrh, který dolní komora přijala ve čtvrtek nejtěsnějším poměrem hlasů 313 ku 312, dává poslancům právo upravit případnou délku odkladu brexitu, pokud by premiérka nevyjednala podmínky, jež by vyloučily neřízený odchod. Mayová v pátek požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. června, šéf unijních summitů však podle médií považuje za lepší možnost flexibilního prodloužení termínu odchodu o rok. Odklad musí jednomyslně schválit lídři 27 unijních zemí, kteří se sejdou ve středu v Bruselu.

Podle organizátorky vládní agendy v Dolní sněmovně Andrey Leadsomové se nebude kabinet snažit nijak bránit v definitivním schválení návrhu Dolní sněmovnou. Vláda podle ní v souladu s tímto zákonem ohlásí na úterý devadesátiminutovou debatu v Dolní sněmovně, v níž by poslanci měli dát najevo, jak má Mayová ve věci odkladu ve středu postupovat.