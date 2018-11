Britská vláda potvrdila předběžnou dohodu o brexitu, o dokumentu bude kabinet jednat ve středu

Londýn/Brusel Britská vláda v úterý potvrdila, že vyjednávači Británie a Evropské unie dosáhli předběžné dohody o podmínkách odchodu země z evropského bloku. Kabinet má o dokumentu jednat ve středu v 15:00 SEČ a „rozhodne o dalších krocích“. Ministři budou mít text k dispozici ještě předtím, uvedl úřad premiérky Theresy Mayové v prohlášení.

Mluvčí týmu unijních vyjednavačů nechtěl technickou shodu nad textem dohody komentovat a odkázal na pravidelnou středeční tiskovou konferenci Evropské komise.

Ve středu je v Bruselu na 15:00 SEČ svoláno jednání velvyslanců 27 zemí EU - tedy bez Británie.

Britská média zdůrazňují, že další osud brexitové dohody je nyní především v rukou britské vlády, která ale není v této otázce jednotná. Podle bulvárního deníku The Sun si premiérka Mayová bude v úterý večer zvát jednotlivé ministry a bude se pokoušet získat je na svou stranu.

BBC uvádí, že dokument má zhruba 600 stran a pouze několik stránek má doprovodná politická deklarace.

Pokud bude britská vláda s textem dohody souhlasit, měli by ho velmi rychle dostat také zástupci vlád ostatních 27 zemí Evropské unie. Následovat by pak v rychlém sledu měla potřebná přípravná jednání, včetně mimořádně svolané Rady pro všeobecné záležitosti, zřejmě na počátku příštího týdne. Cílem totiž je - alespoň tak se o tom v minulých dnech v Bruselu uvažovalo - svolat mimořádnou schůzku šéfů států a vlád sedmadvaceti zemí, která by z unijní strany text potvrdila, ještě do konce listopadu. Část premiérů a prezidentů zemí EU totiž následně zamíří na summit G20, který se 30. listopadu a 1. prosince koná v Argentině.

Řádný summit EU, který by byl nejzazším momentem pro potvrzení domluvené rozvodové smlouvy, už je svolaný na 13. a 14. prosince s nabitým programem.

Společně s textem dohody o britském odchodu by měl summit EU27 potvrdit i text politické deklarace, která je základem pro podrobné rozhovory o budoucí podobě vzájemných vztahů poté, co v prosinci 2020 skončí přechodné období.

Britští poslanci si v úterý v souvislosti s dohodou vymohli na vládě, aby zveřejnila odborná právní stanoviska týkající se dojednávané dohody o podmínkách, za jakých Británie vystoupí z Evropské unie. To by podle britského tisku mohlo výrazně zkomplikovat schvalování „rozvodové“ dohody v parlamentu.