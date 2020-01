Britská vláda zvažuje přesun Sněmovny lordů do Yorku. Chce si tak pojistit severoanglické voliče

Londýn Britská vláda zvažuje, že přestěhuje Sněmovnu lordů z Westminsterského paláce v Londýně do Yorku na severu země. Stanici Sky News to v neděli řekl předseda britské Konzervativní strany James Cleverly. Je to prý jeden z kroků, které by měly pomoci podpořit různé části Británie.

Region severní Anglie trpí úpadkem těžkého průmyslu a úspornými opatřeními. Konzervativcům se v této baště opoziční Labouristické strany podařilo v parlamentních volbách minulý měsíc nečekaně zvítězit. Britský parlament legalizoval sňatky homosexuálů v Severním Irsku Britský premiér Boris Johnson si podle agentury Reuters chce pojistit severoanglické voliče investicemi. „Je to jedna z řady věcí, které zvažujeme,“ řekl Cleverly o případném stěhování nevolené části britského parlamentu, která může blokovat zákony a má zhruba 800 členů, z nichž většina v ní zasedá doživotně. Informaci, že York, který založili staří Římané a který proslul svou katedrálou, je favoritem na nové sídlo horní sněmovny, přinesl dříve nedělník The Sunday Times. Dalším kandidátem by podle něj mělo být druhé největší britské město Birmingham.