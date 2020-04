Britské nemocnice za den nahlásily dalších 763 úmrtí, Rakousko hlásí minimum nových případů

Londýn Nemocnice v Británii za den nahlásily úmrtí dalších 763 pacientů s nemocí covid-19, čímž se oficiální bilance epidemie zvýšila na 18 100 mrtvých. Informovalo o tom ve středu britské ministerstvo zdravotnictví. Počet nově evidovaných úmrtí je o několik desítek nižší než v úterý, ovšem skoro stejný jako minulou středu. Před týdnem se vládní součet zvýšil o 761 smrtí spojených s nákazou koronavirem.

Skutečný počet lidí, kteří v Británii zemřeli kvůli šíření viru SARS-CoV-2, je už podle všeho nad 20 000. Vyplývá to z informací od provozovatelů domovů pro seniory nebo britského statistického úřadu. Deník Financial Times dnes na základě vlastních propočtů napsal, že obětí už by mohlo být více než 40.000.

Británie se v souvislosti s pandemií covid-19 řadí k nejhůře zasaženým evropským zemím a podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka aktuálně zažívá vrchol krize. I po měsíci platnosti omezení pohybu obyvatel zde poměrně rychle přibývá známých případů nákazy, kterých už je 133.495. Mezi úterním a dnešním ránem byly nahlášeny pozitivní testy na koronavirus u dalších 4451 lidí.

To nejhorší má nicméně Spojené království z hlediska vývoje počtu nakažených, hospitalizovaných a zemřelých podle dostupných údajů za sebou. Pokud jde o úmrtí v nemocnicích, byl nejsmutnějším dnem 10. duben, kdy oficiální bilance narostla o 980 případů. V posledních 11 dnech se už počet nově nahlášených obětí nad 900 nedostal.

Nizozemsko má přes 4000 obětí

Počet případů koronavirové nákazy v Nizozemsku, které má asi 17,2 milionu obyvatel, narostl za poslední den o 708 na 34 842. Informoval o tom ve středu nizozemský úřad veřejného zdraví RIVM. Nově v Nizozemsku zemřelo 138 lidí s virem, dohromady už 4054.

RIVM uvedl, že skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne u všech podezřelých případů jsou prováděny testy.

V úterý se počet mrtvých po nákaze v Nizozemsku zvýšil o 165 a počet případů o 729. Epidemie tak v této zemi vykazuje známky mírného zpomalení.

V Rakousku počet nakažených stoupl minimálně

V Rakousku počet osob nakažených virem SARS-CoV-2 stoupl za den o pouhých 0,34 procenta, což je dosud nejnižší hodnota. Informovalo o tom ve středu rakouské ministerstvo zdravotnictví. Za posledních 24 hodin přibylo 52 infikovaných, čímž se bilance nakažených zvýšila na 14.925. Většina z nich se už ale vyléčila, a tak aktuálně se s nemocí covid-19 v zemi s 8,5 milionu obyvatel potýká 3087 lidí. Mrtvých je nyní 510, což je o necelou dvacítku více než v úterý.

Rakousko ve srovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi v poslední době vykazuje velmi příznivý vývoj epidemie, což mu umožňuje poměrně výrazně uvolňovat opatření zaměřená na zbrzdění šíření viru, který způsobil celosvětovou pandemii.

Desetidenní průměr poměrného nárůstu počtu infikovaných činí v Rakousku 0,72 procenta. Podle serveru oe24.at je tato hodnota například v Británii kolem pěti procent, ve Švédsku 4,2 procenta a v Německu 1,7 procenta. V Česku se počet registrovaných infikovaných z pondělí na úterý zvýšil o 1,93 procenta.

Počtvrté za sebou byl ve středu přírůstek případů infekce v alpské republice v absolutních číslech pouze dvouciferný.