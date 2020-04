Britské statistiky potvrzují spekulace o tisících úmrtích na covid-19 mimo nemocnice

LONDÝN Do 17. dubna nastalo v Anglii a Walesu 21 284 úmrtí, která podle úředních záznamů souvisela s nemocí covid-19, informoval v úterý britský statistický úřad ONS. Dále se tak potvrzují spekulace o vysokém počtu obětí nákazy mimo nemocnice, které do konce uplynulého víkendu nahlásily v souvislosti s epidemií 21 092 mrtvých. ONS jen u období mezi 10. a 24 dubnem eviduje 4343 úmrtí spojených s koronavirem v anglických domovech důchodců.

Tyto případy v oficiální britské bilanci podobně jako u Číny nebo Íránu nefigurují, hlášeny jsou pouze smrti pacientů v nemocnicích. Britský statistický úřad se snaží skutečný počet obětí nákazy zpětně zjišťovat na základě informací na úmrtních listech. Agentura Reuters po zveřejnění nejnovějších údajů uvedla, že k 17. dubnu bylo mrtvých v Anglii a Walesu o 52 procent více, než kolik jich hlásily nemocnice.



Týden končící uvedeným datem byl opět rekordním pokud jde o celkový počet úmrtí. Podle ONS v Anglii a Walesu umřelo 22 351 lidí, což je o skoro 4000 více než v předchozím týdnu a zároveň zhruba dvojnásobek průměru pro stejný týden z posledních několika let.

Na stovky až tisíce úmrtí spojených s koronavirem v zařízeních sociální péče už dříve upozornili jejich provozovatelé. Regulační orgán Care Quality Commission, který dohlíží na pečovatelské služby v Anglii, v úterý podle BBC ohlásil, že v domovech pro seniory kvůli covidu-19 do minulého pátku umřelo už 5500 lidí.

Přičtení tohoto čísla k aktuální vládní bilanci by Británii co do počtu hlášených obětí s koronavirem řadilo v Evropě těsně za Itálii. Agentura AFP v úterý ovšem upozornila, že na Apeninském poloostrově jsou případy z domovů důchodců evidovány jen částečně. Podle zpravodaje BBC Normana Smithe by zároveň i nová čísla o bilanci v britské sociální péči mohla být podceněním skutečného stavu, a to v důsledku nedostatku testování klientů na přítomnost viru SARS-CoV-2.