Britskou mutaci viru nově hlásí také Norsko, Madeira a Jordánsko. Nakažení přicestovali ze Spojeného království

Oslo/Lisabon/Ammán V Norsku, na portugalském ostrově Madeira a v Jordánsku v neděli zaznamenali první případy nové a zřejmě nakažlivější mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Británii. Ve všech třech zemích se jedná o osoby, které nedávno přicestovaly ze Spojeného království, informovala agentura Reuters.

Norsko již před několika dny prodloužilo až do 29. prosince zákaz přímých letů do Británie. Dva nakažení lidé však přijeli do země ještě před začátkem omezení cest a úřady se nyní snaží najít všechny, kteří s nimi od té doby přišli do kontaktu.



Osoby s novou mutací koronaviru na Madeiře jsou prvními známými případy v celém Portugalsku. Tamní úřady však zatím nezveřejnily počet lidí, u nichž byla nová varianta viru nalezena. Oznámily jen, že se jednalo o cestovatele ze Spojeného království.

Portugalsko také již minulý týden rozhodlo o uzavření hranic pro cesty z Británie kromě osob s trvalým pobytem v Portugalsku či Portugalce žijící ve Spojeném království.

Prozatím do 3. ledna uzavřelo svoje hranice cestovatelům z Británie také Jordánsko, jež v neděli rovněž ohlásilo první dva případy nové mutace. V zemi přitom v posledních týdnech prudce klesají denní počty nově infikovaných po asi tříměsíčním setrvalém nárůstu nových případů.

Odhalení nové mutace viru SARS-CoV-2 oznámil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock minulý týden. Podle předběžných zjištění vědců by mohla být výrazně nakažlivější než „běžný“ koronavirus, což by však nemělo znamenat, že častěji povede k vážnému průběhu covidu-19. Virus se podle úřadů šíří především na jihu Anglie.