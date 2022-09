Karel III. pronesl projev a poprvé jednal s premiérkou. Vřelý vztah asi mít nebudou, míní politolog

Úryvky z projevu krále Karla III. „Sdílím s vámi nevyslovitelný pocit ztráty. Tak jako to s neochvějnou oddaností činila královna, také já slavnostně slibuji, že ve zbývajícím čase, který mi bůh dopřeje, budu dodržovat ústavní principy, které stojí v samém srdci našeho národa.“ „Můj život se samozřejmě změní, jak přijmu své nové povinnosti.“ „Už pro mě nebude možné věnovat tolik svého času a energie charitativním organizacím a záležitostem, na kterých mi tak hluboce záleží. Ale vím, že tato důležitá práce bude pokračovat v důvěryhodných rukou ostatních.“ „Je to také období změn pro mou rodinu. Spoléhám na láskyplnou pomoc mé milované manželky Camilly.“ „William jako můj dědic nyní získá mé skotské tituly. S Catherine vedle něj budou náš nový princ a princezna z Walesu, jak vím, i nadále inspirovat a vést naše národní debaty a pomáhat přivést lidi na okraji do centra.“ „Také chci vyjádřit svou lásku Harrymu a Meghan, kteří nyní budují své životy v zámoří.“ „Své milované mamince, která právě nastoupila svou poslední cestu, aby se připojila k drahému tatínkovi, chci jednoduše říct, děkuji,“ zakončil král svůj projev.