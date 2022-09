Analýza

Bude to ještě nepochybně chtít nějaký čas, než Britové plně docení, o jak velkou osobnost přišli. Prozatím je celé království oděné do smutku – vlajky vlají na půl žerdi, regionální parlamenty nesmí zasedat, nehraje se britská Premier League. Probíhá takzvaná operace Londýnský most, jež má za úkol překlenout období mezi královninou smrtí a státním pohřbem.