Britský plán nepovede k brexitové dohodě, shodly se prý státy EU. Johnson trvá na odchodu ke konci října

Brusel/Londýn/Amsterodam Členské země Evropské unie se shodly, že alternativní podoba tzv. irské pojistky, kterou tento týden předložila Británie, nepovede k uzavření nové brexitové dohody. Podle britských médií to uvedl mluvčí Evropské komise.

Nizozemský premiér Mark Rutte v sobotu šéfovi britské vlády Borisu Johnsonovi sdělil, že pro sedmadvacítku je nepřijatelná taková dohoda, která by vytvářela celní hranici v Irsku. Johnson na twitteru zopakoval, že jeho z EU odejde 31. října, a podle deníku The Daily Telegraph doufá, že dojednání dalšího odkladu brexitu by zabránilo Maďarsko.



New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31  — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4. října 2019

Londýn tento týden navrhl zbytku EU náhradu stávající verze opatření známého jako irská pojistka, které je nejspornějším bodem brexitové dohody třikrát odmítnuté britským parlamentem. Unijní lídři následně vyjadřovali výhrady mimo jiné kvůli tomu, že plán počítá se vznikem celní hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. „Ohledně britských návrhů zůstávají důležité otázky,“ napsal Rutte na twitteru po telefonickém rozhovoru s šéfem britské vlády.



Evropská komise nicméně ihned britskou nabídku ze stolu nesmetla. Prohlášení mluvčího EK, jehož citují britská média, ale nasvědčuje tomu, že unijní „sedmadvacítka“ nehodlá na základě návrhu zahájit plnohodnotné vyjednávání o úpravě připravené „rozvodové“ dohody. Podle mluvčího hlavní brexitový vyjednavač komise Michel Barnier ve čtvrtek britský plán projednával s diplomaty, přičemž „členské země se shodly, že britské návrhy neposkytují základ pro uzavření dohody“. Británie prý bude mít v pondělí „další možnost detailně prezentovat své návrhy“.

Deník The Times napsal, že EU odmítla britskou žádost o víkendové kolo brexitových jednání. „Kdybychom se sešli k rozhovorům o víkendu, vypadalo by to, že jde o skutečné vyjednávání,“ uvedl nejmenovaný unijní diplomat. „Od toho jsme ještě hodně daleko. Musíme rychle vyhodnotit, zda je tady možnost tuhle mezeru překonat,“ dodal zdroj The Times.

Do platného termínu britského odchodu z EU zbývá 26 dní a britská vláda navzdory zákonu schválenému minulý měsíc slibuje, že při ztroskotání jednání s Bruselem nastane na konci měsíce scénář brexitu bez dohody. „Nová dohoda nebo žádná dohoda, ale žádný odklad,“ napsal v pátek na twitteru premiér Boris Johnson, ačkoli z nových vládních dokumentů předložených skotskému soudu vyplývá, že ministerský předseda by EU za podmínek stanovených zákonem o posunutí termínu brexitu požádal.

The Daily Telegraph napsal, že Johnson v tomto směru doufá v pomoc ze strany Budapešti. Podle zdrojů deníku britští ministři požadují od maďarské vlády ujištění, že by žádost o odklad brexitu vetovala. Prodloužení období pro vyjednání podmínek brexitu vyžaduje souhlas lídrů všech členských zemí EU.