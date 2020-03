Britský premiér Johnson má koronavirus. S mírnými příznaky vede zemi z karantény

„Během posledních 24 hodin se u mě projevily mírné příznaky a test na koronavirus byl pozitivní,“ napsal Johnson na Twitteru. Uvedl, že je nyní v karanténě, dál ale povede vládní boj s koronavirem a to prostřednictvím videokonferencí. „Společně to porazíme,“ dodal premiér a připojil hashtag #StayHomeSaveLives (Zůstaň doma, zachraň životy).

Na videu, které na Twitteru zveřejnil, ministerský předseda dodal, že se u něj projevila zvýšená teplota a úporný kašel. Vyzval také Brity, aby dodržovali opatření, která vláda zavedla v boji proti koronaviru. „Čím efektivněji budeme všichni tato opatření dodržovat, tím rychleji naše země tuto epidemii překoná,“ uvedl. „Porazíme ji a porazíme ji společně,“ dodal.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri