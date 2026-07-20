Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády.
Burnham byl jmenován předsedou strany na páteční mimořádné konferenci v Londýně. Někdejší starosta Manchesteru souboj o nástupnictví po Starmerovi vyhrál prakticky ještě dříve, než mohl začít. Zajistil si totiž podporu tolika labouristických poslanců, že bylo matematicky nemožné, aby se mu někdo další postavil jako protikandidát.
Labouristé v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Vládnoucí strana dosáhla v květnu katastrofálních výsledků v místních volbách, což vytvořilo na Starmera zesílený tlak. Tomu současný premiér nakonec podlehl a oznámil rezignaci.
Burnham po zvolení do funkce předsedy zdůraznil, že labouristé neporazí pravici, pokud mezi nimi budou přetrvávat vnitřní rozbroje. Slíbil například, že složení jeho kabinetu bude odrážet všechny části labouristické strany.