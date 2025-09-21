Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu, uvedla média

Starmer už v červenci avizoval, že Londýn tento postoj změní, pokud Izrael do začátku zasedání Valného shromáždění OSN nepřistoupí na příměří v Gaze a nezaváže se k mírové smlouvě garantující cestu k dvoustátnímu řešení.
Krok vyvolal už v červenci ostrou kritiku izraelské vlády. Premiér Benjamin Netanjahu jej označuje za odměňování teroru. Zdroje BBC z britské vlády se odvolávají na dramatické zhoršení situace v Gaze v posledních týdnech. Podle OSN nejnovější izraelská pozemní operace způsobila humanitární katastrofu a přinutila statisíce lidí k útěku.
Důsledkem masivního rozšiřování osad
Ministři podle BBC rozhodnutí zdůvodňují také pokračující výstavbou nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu. Ministr spravedlnosti David Lammy upozornil na projekt E1, který by podle kritiků definitivně zmařil šanci na životaschopný palestinský stát.
Lammy prohlásil, že uznání Palestiny je důsledkem masivního rozšiřování osad a násilí osadníků na Západním břehu.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás při nedávné návštěvě v Londýně krok přivítal. Konzervativní lídryně Kemi Badenochová naopak v komentáři v deníku The Telegraph napsala, že uznání v době, kdy Hamás drží rukojmí, působí jako odměna za terorismus.
Rodiny unesených napsaly Starmerovi otevřený dopis, v němž ho žádají, aby rozhodnutí odložil, dokud nebude propuštěno všech zbývajících 48 zajatců.
Palestinu jako stát uznalo Španělsko či Irsko
Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Dnes se také očekává, že Stát Palestina oficiálně uzná Portugalsko.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás, jež ovládá Pásmo Gazy, a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele usmrtili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu. Izraelské bombardování za posledních 23 měsíců zabilo více než 65.000 lidí a zničilo rozsáhlé oblasti tohoto území.