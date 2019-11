Britský princ Andrew opouští veřejné aktivity. Kvůli skandálu ohledně kontaktů s Epsteinem

Kontaktů s Epsteinem, který před srpnovou sebevraždou čelil obviněním ze sexuálního zneužívání mladistvých, prý nadále „jednoznačně lituje“. Mladší bratr prince Charlese čelí obviněním, že se sám zapojil do takového zneužívání.



Jedna z Epsteinových obětí Virginia Giuffreová u soudu ve Spojených státech uvedla, že byla donucena k pohlavnímu styku s vícero vlivnými muži včetně prince Andrewa. Ten říká, že si žádné setkání s Guiffreovou nepamatuje.



„V průběhu několika posledních dní mi začalo být jasné, že okolnosti související s mými někdejšími styky s Jeffreym Epsteinem se staly výraznou komplikací pro práci mé rodiny a důležitou práci řady organizací a charit, které s hrdostí podporuji,“ uvedl 59letý vévoda z Yorku. „Požádal jsem tudíž Její Veličenstvo, zda mohu na dohlednou dobu zanechat veřejných povinností, a ona k tomu udělila svolení,“ pokračuje jeho prohlášení.

